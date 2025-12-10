10 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
10 Dicembre 2025

Fasma torna con “Eii”: un nuovo capitolo emotivo tra rock, verità personale e il viaggio del Bisco Tour

Un brano diretto e istintivo che segna l’inizio del nuovo percorso dell’artista romano

News di All Music Italia
Fasma presenta il nuovo singolo “Eii”
Condividi su:

Fasma torna con un nuovo singolo, Eii, e lo fa riportando tutto al punto di partenza: l’emozione.

Dopo le tappe del Bisco Tour – il progetto itinerante che l’artista romano ha ideato per recuperare un contatto reale con il suo pubblico – il cantautore pubblica questa nuova canzone venerdì 12 dicembre.

Il percorso di Fasma fino ad oggi

Cantautore romano classe 1996, Fasma (Tiberio Fazioli) debutta nel 2018 con l’EP WFK.1, seguito dall’album Moriresti per vivere con me?. Entra a contatto con il grande pubblico con Per sentirmi vivo, brano certificato con il doppio platino a Sanremo Giovani 2020, kermesse in cui torna da Big nel 2021 con Parlami.

Seguiranno l’album Io sono Fasma (certificato con il disco d’oro) e il più recente Ho conosciuto la mia ombra!.Tra il 2024 e il 2025 pubblica i singoli Mille notti, Piccola e Vacci piano!, accompagnato dal Bisco Tour, il progetto che mira a ristabilire un legame diretto e senza filtri con il pubblico.

Fasma – Eii (nuovo singolo) Copertina

Fasma – eii – significato del brano

Eii è scritto da Fasma e composto da GG (Luigi Zammarano). È il primo tassello del suo nuovo percorso discografico e rappresenta una dichiarazione d’intenti: rivendicare la libertà di creare senza sovrastrutture. Il brano rompe gli schemi familiari e abbraccia un sound rock costruito sulla fusione tra voce e strumenti. Un invito ad ascoltarsi senza filtri, riconoscendo la propria verità emotiva.

Strumenti e voce si intrecciano in una sinfonia che lascia spazio all’immaginazione e alla propria storia personale. È una traccia che guarda avanti, ma affonda le radici in quella dimensione istintiva che da sempre contraddistingue l’artista romano.

Sul fronte live, il Bisco Tour prosegue senza sosta. Eventi gratuiti, aperti a tutti, pensati per eliminare le distanze e trasformare ogni incontro in un’esperienza irripetibile. Le nuove date verranno annunciate a breve, mantenendo intatto lo spirito originario del progetto.

All Music Italia

Articoli più letti

Semifinale Sanremo Giovani 2025 con i concorrenti in gara nei duelli e nella sfida a tre. 1

Sanremo Giovani 2025, la semifinale: ecco chi sono i sei artisti che si giocheranno i due posti per Sanremo 2026
Artisti che passano da X Factor ad Amici nel nuovo editoriale All Music Italia 2

Da X Factor ad Amici: la migrazione degli artisti e cosa racconta davvero della discografia italiana
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo Giovani 2025, come funziona la semifinale a 11 concorrenti 4

Sanremo Giovani 2025, una semifinale inedita con 11 concorrenti e una sfida a tre
Amici 25 pagelle undicesima puntata 7 dicembre 5

Amici 2025, le pagelle dell'undicesima puntata: il debutto da "Golden Buzz" di Lorenzo Salvetti
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 7

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 8

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Audizioni di Area Sanremo 2025 al Palafiori 9

Area Sanremo 2025 chi è Commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i vincitori
EroCaddeo presenta il nuovo cd scrivimi quando arrivi (punto) 10

EroCaddeo pubblica “scrivimi quando arrivi (punto)”: il nuovo cd autografato in uscita il 9 gennaio 2026

Cerca su A.M.I.