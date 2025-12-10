Fasma torna con “Eii”: un nuovo capitolo emotivo tra rock, verità personale e il viaggio del Bisco Tour

Fasma torna con un nuovo singolo, Eii, e lo fa riportando tutto al punto di partenza: l’emozione.

Dopo le tappe del Bisco Tour – il progetto itinerante che l’artista romano ha ideato per recuperare un contatto reale con il suo pubblico – il cantautore pubblica questa nuova canzone venerdì 12 dicembre.

Il percorso di Fasma fino ad oggi

Cantautore romano classe 1996, Fasma (Tiberio Fazioli) debutta nel 2018 con l’EP WFK.1, seguito dall’album Moriresti per vivere con me?. Entra a contatto con il grande pubblico con Per sentirmi vivo, brano certificato con il doppio platino a Sanremo Giovani 2020, kermesse in cui torna da Big nel 2021 con Parlami.

Seguiranno l’album Io sono Fasma (certificato con il disco d’oro) e il più recente Ho conosciuto la mia ombra!.Tra il 2024 e il 2025 pubblica i singoli Mille notti, Piccola e Vacci piano!, accompagnato dal Bisco Tour, il progetto che mira a ristabilire un legame diretto e senza filtri con il pubblico.

Fasma – eii – significato del brano

Eii è scritto da Fasma e composto da GG (Luigi Zammarano). È il primo tassello del suo nuovo percorso discografico e rappresenta una dichiarazione d’intenti: rivendicare la libertà di creare senza sovrastrutture. Il brano rompe gli schemi familiari e abbraccia un sound rock costruito sulla fusione tra voce e strumenti. Un invito ad ascoltarsi senza filtri, riconoscendo la propria verità emotiva.

Strumenti e voce si intrecciano in una sinfonia che lascia spazio all’immaginazione e alla propria storia personale. È una traccia che guarda avanti, ma affonda le radici in quella dimensione istintiva che da sempre contraddistingue l’artista romano.

Sul fronte live, il Bisco Tour prosegue senza sosta. Eventi gratuiti, aperti a tutti, pensati per eliminare le distanze e trasformare ogni incontro in un’esperienza irripetibile. Le nuove date verranno annunciate a breve, mantenendo intatto lo spirito originario del progetto.