Glocky ha annunciato il suo nuovo album, Freestyle, in uscita prossimamente. Da oggi è aperto il preorder, in formato sia digitale sia fisico, con quattro versioni esclusive: vinile custom 1/1, vinile autografato bianco, CD autografato e CD.

Il disco arriva dopo il ritorno sulle scene del rapper piacentino con il singolo Dior$avage, e segna l’inizio di una nuova fase del suo percorso.

Glocky, il nuovo album “Freestyle”

Con Freestyle, Glocky inaugura un capitolo che, nelle intenzioni, punta a ridefinire i confini della trap contemporanea in Italia. Pur mantenendo un legame con le sonorità rage che ne hanno definito l’identità, il progetto si apre a influenze diverse, intrecciando atmosfere cloud, sperimentazioni melodiche e produzioni dal respiro internazionale.

L’annuncio arriva al termine di un percorso di avvicinamento costruito negli ultimi mesi. Glocky ha alimentato l’attesa con una serie di teaser, gli act I e act II condivisi sui propri canali, in un racconto culminato il 31 gennaio con un evento speciale a Piacenza, dove ha presentato dal vivo alcune preview del progetto. A consolidare la campagna è arrivato anche uno spot trasmesso sui canali di DAZN, prima di Milan-Cagliari, ultima di campionato, con l’indirizzo glocky.it e l’annuncio dell’arrivo del nuovo album in estate.

Chi è Glocky

Nome d’arte di Davide Antonio Granelli, Glocky è un rapper di Piacenza e leader della label Square. Avvia il percorso solista nel 2023 con una serie di singoli confluiti nel progetto Northside Melodies, che lo impone tra i nomi nuovi della scena rap. Dopo l’EP We 2Fly pubblica a sorpresa l’album Glocky vs Kiddo, a cui segue un lungo tour di dj set nei principali club italiani, fino a tre date evento ai Magazzini Generali di Milano. Nel 2025, con la sola uscita di No iPhone, consolida la propria presenza nella scena, prima di tornare ad aprile 2026 con Dior$avage, il singolo che anticipa Freestyle.