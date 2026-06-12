13 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
13 Giugno 2026

Glocky riparte da “Freestyle”: il nuovo album che punta a ridefinire la trap italiana

Il rapper piacentino apre il preorder del nuovo disco. L'album arriva dopo il singolo "Dior$avage"

News di All Music Italia
Glocky, ritratto del rapper piacentino per il nuovo album Freestyle
Condividi su:

Glocky ha annunciato il suo nuovo album, Freestyle, in uscita prossimamente. Da oggi è aperto il preorder, in formato sia digitale sia fisico, con quattro versioni esclusive: vinile custom 1/1, vinile autografato bianco, CD autografato e CD.

Il disco arriva dopo il ritorno sulle scene del rapper piacentino con il singolo Dior$avage, e segna l’inizio di una nuova fase del suo percorso.

Glocky, il nuovo album “Freestyle”

Con Freestyle, Glocky inaugura un capitolo che, nelle intenzioni, punta a ridefinire i confini della trap contemporanea in Italia. Pur mantenendo un legame con le sonorità rage che ne hanno definito l’identità, il progetto si apre a influenze diverse, intrecciando atmosfere cloud, sperimentazioni melodiche e produzioni dal respiro internazionale.

L’annuncio arriva al termine di un percorso di avvicinamento costruito negli ultimi mesi. Glocky ha alimentato l’attesa con una serie di teaser, gli act I e act II condivisi sui propri canali, in un racconto culminato il 31 gennaio con un evento speciale a Piacenza, dove ha presentato dal vivo alcune preview del progetto. A consolidare la campagna è arrivato anche uno spot trasmesso sui canali di DAZN, prima di Milan-Cagliari, ultima di campionato, con l’indirizzo glocky.it e l’annuncio dell’arrivo del nuovo album in estate.

Chi è Glocky

Nome d’arte di Davide Antonio Granelli, Glocky è un rapper di Piacenza e leader della label Square. Avvia il percorso solista nel 2023 con una serie di singoli confluiti nel progetto Northside Melodies, che lo impone tra i nomi nuovi della scena rap. Dopo l’EP We 2Fly pubblica a sorpresa l’album Glocky vs Kiddo, a cui segue un lungo tour di dj set nei principali club italiani, fino a tre date evento ai Magazzini Generali di Milano. Nel 2025, con la sola uscita di No iPhone, consolida la propria presenza nella scena, prima di tornare ad aprile 2026 con Dior$avage, il singolo che anticipa Freestyle.

Segui Glocky

All Music Italia

Articoli più letti

Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 1

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 2

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 3

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Angelina Mango e Marco Mengoni, 22simba con Guè e Noyz Narcos protagonisti delle nuove uscite del New Music Friday del 12 giugno 2026. 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 24 del 2026
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 5

Max Pezzali, la scaletta del tour Stadi 2026 dopo la data zero
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 6

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 7

Geolier debutta a Termoli: due ore e mezza di show e una scaletta da record
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 8

Irama a San Siro: la scaletta del concerto dell'11 giugno 2026 con Rkomi, Annalisa, Arisa e Giorgia
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Gigi D’Alessio Palasport 2026: nuove date e biglietti 10

Gigi D’Alessio apre la residency alla Reggia di Caserta: scaletta e prossime date

Cerca su A.M.I.