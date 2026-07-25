Glocky porta Freestyle nei club italiani. Il rapper piacentino ha annunciato il suo tour 2027, cinque date a gennaio tra Padova, Torino, Firenze, Roma e Milano, insieme alla conferma dell’uscita del nuovo album, in arrivo venerdì 24 luglio. In questa pagina tutte le date, i biglietti e le informazioni sul tour.

AGGIORNAMENTO 25 luglio 2026 È stata aggiunta la scaletta del concerto del 24 luglio 2026 a Rivergaro. L’ordine dei brani non è completo e potrebbe differire da quello effettivamente eseguito durante il live.

👉 Vai subito alla scaletta del tour 2026 di Glocky

Glocky, le date del tour 2027

L’annuncio è arrivato nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, durante l’incontro con i fan in via Olona a Milano, sotto il billboard che aveva attirato l’attenzione nei giorni precedenti. Il tour tocca cinque club, con la chiusura al Fabrique di Milano. Prima, il giorno stesso dell’uscita del disco, il rapper festeggia con il Glocky Freestyle Party al River Park di Rivergaro, in provincia di Piacenza, la sua zona d’origine.

GLOCKY · FREESTYLE LIVE 2027 Data Città Biglietti 24 lug 2026 Rivergaro

River Park, Glocky Freestyle Party Biglietti 12 gen 2027 Padova

Hall Biglietti 14 gen 2027 Torino

Teatro della Concordia, Venaria Reale Biglietti 20 gen 2027 Firenze

Teatro Cartiere Carrara Biglietti 22 gen 2027 Roma

Atlantico Biglietti 24 gen 2027 Milano

Fabrique Biglietti

Biglietti e prevendite del tour di Glocky

I biglietti per le cinque date del Freestyle Live 2027 e per il party di Rivergaro sono in vendita su TicketSms, unico circuito ufficiale dell’evento.

La scaletta di Glocky al River Park di Rivergaro

Questa è la scaletta parziale del concerto di Glocky del 24 luglio 2026 al River Park di Rivergaro. L’elenco disponibile è incompleto e i brani potrebbero non essere riportati nell’effettivo ordine di esecuzione.

Glocky · River Park 2026 # Brano 1 Work 2 DIOR$AVAGE 3 Tutto ok 4 Casino

Debutto dal vivo 5 Frozen

Cover di Mboss, con Mboss 6 niente x me

Cover di SadTurs & KIID 7 Ridendo nella banca 8 PickU.Up

Debutto dal vivo 9 Trattarti meglio 10 come no . . .

Debutto dal vivo 11 fare qualcosa

Debutto dal vivo 12 Chanel

Cover di DrefGold, con DrefGold 13 see u later

Con DrefGold, debutto dal vivo 14 Pink Music

Con Waze RRX e Fashion Forty 15 niente sconti

Debutto dal vivo 16 Stare senza 17 Problem Solver

Freestyle, il nuovo album di Glocky

Il tour accompagna l’uscita di Freestyle, in arrivo venerdì 24 luglio sotto esclusiva licenza Square a M.A.S.T./Believe. L’attesa è stata costruita per gradi, prima con Atto I e Atto II, poi con il singolo Dior$avage e lo spot trasmesso su DAZN, fino al claim che accompagna tutta l’operazione, Freestyle Ogni Ora, Ogni Giorno, 24/7.

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