Gerardina Trovato si ferma. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, la cantautrice catanese ha annunciato di doversi sottoporre a due interventi chirurgici urgenti e di dover interrompere il tour Garantisco il ritorno, la serie di live partita il 13 giugno.

Il problema è emerso durante le prove. Un fastidio che sembrava stanchezza e che invece, dopo la visita dall’otorino e un esame con contrasto, si è rivelato una cisti alla gola che preme sulle corde vocali.

“Ho sentito durante le prove un dolorino. Pensavo fosse stanchezza, mi diceva l’otorino, mi dirà magari fatti una bella dormita, un giorno due al massimo di riposo e poi vai.”

Gerardina Trovato: due interventi e il tour rinviato

Dall’esame è arrivata la diagnosi che ha cambiato i piani. Nel video l’artista riporta le parole del medico così come le ha ricevute.

“Le parole dell’otorino quando ti senti dire non dovrebbe, non sono una sicurezza. Non dovrebbe essere maligna, dovrebbe essere benigna.”

Gli interventi previsti sono due, uno per la cisti e uno alle corde vocali, seguiti da un percorso di riabilitazione. Per questo il tour del 2026 si ferma.

“Purtroppo, per questo tour del 2026, starò al Policlinico e in riabilitazione. E l’unica cosa che vi dico, e la dico ai fan: vi garantisco che tornerò a cantare come prima, se non meglio di prima, prima possibile.”

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla riprogrammazione delle date già annunciate né sui rimborsi dei biglietti. Aggiorneremo l’articolo appena arriveranno indicazioni.

Garantisco il ritorno: cosa doveva essere il progetto

Il tour partito il 13 giugno doveva portare alla pubblicazione di un progetto discografico con i successi di Gerardina Trovato in versione 3.0, due inediti e una sorpresa non ancora rivelata, con uscita prevista in digitale, cd e vinile numerato.

Nel video l’artista ringrazia la band e il manager Nando, e descrive la delusione per un ritorno in Sicilia che aspettava da tempo.

“Io ero felice, felice davvero, perché dopo tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d’Italia, con un gruppo fortissimo, con dei musicisti bravissimi.”

Dal ritorno su TikTok a oggi

Lo stop arriva in una fase che sembrava finalmente in salita. Nell’agosto 2024 Gerardina Trovato era tornata al centro dell’attenzione grazie a una campagna social partita da TikTok, con i video dei suoi live diventati virali e migliaia di utenti che hanno ripreso a usare Gechi e vampiri e Sognare sognare sulla piattaforma.

Già allora ci eravamo chiesti quanto quell’abbraccio virtuale si sarebbe tradotto in qualcosa di concreto per la sua musica, e in un approfondimento dedicato avevamo messo in fila i rischi di un’attenzione così improvvisa su una persona fragile. La risposta, nei mesi successivi, è stata parziale: il singolo Credo nei miracoli, uscito l’8 luglio 2025, si è fermato attorno ai 4.700 stream su Spotify.

Il tour del 2026 era il tentativo di trasformare quell’attenzione in un percorso stabile, con una band vera e un disco all’orizzonte. Nel frattempo il suo nome era tornato a far discutere ad agosto 2025, quando il ricordo di Pippo Baudo affidato ai social aveva diviso il pubblico. Ora il percorso slitta, e la chiusura del video dice bene in che stato d’animo.

“Dite una preghierina per me, vi voglio un mondo di bene e spero presto di vedermi di nuovo con tutti voi che siete tanti sotto al palco, con questi meravigliosi musicisti.”

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