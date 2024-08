Gerardina Trovato: dal boom su TikTok all’appello a Carlo Conti per Sanremo. Cosa sta accadendo concretamente?

Da ormai più di una settimana Gerardina Trovato è tornata a far parlare di sé grazie alla piattaforma social più utilizzata dai giovani, TikTok. Da quando la cantautrice ha ripreso l’attività live infatti sono apparsi sulla piattaforma decine e decine di appelli e messaggi di sostegno e ora anche la stampa tradizionale ha iniziato ad occuparsi della vicenda.

Dopo due tentativi di ritorno non andati proprio benissimo (uno musicale nel 2016, qui una nostra intervista di quel periodo, e uno televisivo nel 2020) la cantautrice è diventata virale su TikTok dopo essere tornata a cantare su alcuni palchi mostrandosi fragile e provata fisicamente e nella voce.

GERARDINA TROVATO, COSA STA SUCCEDENDO NEL CONCREtO?

Tutto è partito dai video degli ultimi live che, corredati dalle dichiarazioni dell’artista sul difficile momento di vita vissuto negli ultimi anni (disturbi alimentari, dure vicende familiari, depressione e un disturbo ossessivo compulsivo), e grazie al passaparola del nuovo manager, Sasà Taibi, hanno scatenato gli utenti della piattaforma cinese.

Sono due i brani che hanno iniziato a diventare virali su TikTok: il suono di Gechi e vampiri, usato circa 23.000 volte sulla piattaforma, e quello di Sognare sognare (quasi 22.000).

Noi dal canto nostro siamo stati tra i primi a dare la notizia di questa esplosione su TikTok della Trovato. Lo abbiamo fatto non con una semplice news ma con un approfondimento di Monica Landro in cui, sottolineando questo moto d’amore per l’artista partito dal web, si è provato ad approfondire pro e contro di questa improvvisa attenzione nei confronti della cantautrice.

Un’attenzione che, dovesse spegnersi come tanti fuochi di paglia del mondo social, potrebbe far cadere la Trovato in uno sconforto ancora più profondo. Qui potete leggere l’articolo in questione.

Dopo questa esplosione social a Gerardina Trovato è stato aperto un profilo su TikTok che in pochi giorni ha raggiunto quasi 150.000 follower: “Ciao a tutti, il supporto che mi state dando è veramente enorme ed io sono sicura che realizzerò il mio sogno con la vostra forza, che date a me, e quindi è una forza enorme. Siete tanti ed io vorrei rispondervi personalmente e quindi abbiate un po’ di pazienza” ha scritto l’artista sottolineando di non volere campagne di raccolta fondi e di non mandare soldi a nessuno in tale senso.

Come è normale che sia tv, siti e giornali hanno iniziato a cercare Gerardina Trovato richiedendole interviste e ad oggi sono uscite quelle per Leggo e per Libera la musica, interviste in cui l’artista è tornata a parlare del suo passato e subito sono scattate le polemiche e i titoloni ad effetto. Per esempio su Andrea Bocelli (“[…] abbiamo collaborato nella mia Vivere.. dopo aver venduto 55 milioni di dischi in tutto il mondo ovviamente a Hollywood ha cantarla ha portato Laura Pausini […] Ora non mi risponde nemmeno al telefono”).

In tutto questo si fa spazio sempre di più la figura del nuovo manager, Sasà Taibi, famoso anche per essere uno degli imitatori più noti di Fiorello, oltre che dj e Produttore di Radio Tivù Azzurra. Non solo lui è diventato molto presente nella comunicazione social della cantautrice ma i due hanno duettato insieme in alcuni live. Qui a seguire un video in cui Taibi “intervista” la Trovato.

E LA MUSICA?

Nel concreto cosa sta accadendo invece per la musica di Gerardina?

Innanzitutto stanno spuntando nuove date live in calendario e questo non può che essere un bene, in tutti i sensi, per la donna che ha bisogno di riprendere contatto con la gente e con il palco.

Discograficamente invece Il suo album del 2000, la raccolta Gechi e Vampiri e altre storie, è attualmente al primo posto della classifica iTunes ( presenti nei singoli Sognare sognare alla #7, Gechi e vampiri alla #11, Ma non ho più la mia città alla #14 e Piccoli già grandi remix alla #20).

Un segno chiaro che i fan della cantautrice si sono attivati concretamente per cercare di darle visibilità anche se, va detto, stanno sicuramente usando la piattaforma sbagliata. Come è noto a chi mastica musica, da addetto ai lavori o da super fan, iTunes è praticamente ormai uno store defunto.

Se nel 2008 infatti era il secondo player di musica del mondo, con l’avvento dello streaming la sua presenza sul mercato è andata via via scemando sostituita da piattaforme come Spotify, Amazon Music, Tidal e, per quel che riguarda Apple, da Apple Music.

Oggi, anche se ancora presente nell’app iTunes e sui dispositivi con sistema operativo Windows, lo store è stato sostituito nel 2019 da Apple con tre diverse applicazioni: Apple TV, Podcast e Musica.

Tornando alla musica della Trovato sulla principale piattaforma di consumo musicale in Italia, Spotify, sono tre le canzoni più ascoltate nell’ultima settimana, Gechi e vampiri, Ma non ho più la mia città e Vivere con Andrea Bocelli. Questi tre brani hanno totalizzato oltre 30.000 ascolti nell’ultima settimana, numeri considerevoli per un’artista che non incide musica dal 2016 (l’ultimo singolo, Energia positiva, non ha invece conquistato il pubblico e conta poco più di 10.000 ascolti totali).

E per chiudere c’è il sogno di tornare là dove tutto è iniziato, il Festival di Sanremo. Gerardina Trovato in tutte le interviste e i video social ha infatti dichiarato di voler tornare sui grandi palchi e ha lanciato un appello a Carlo Conti sperando che il Direttore artistico del Festival le dia una possibilità.

Noi, consapevoli di poter risultare impopolari, ma con ben in mente altri episodi simili, continuiamo a pensare che non sia il momento giusto.

Guardando e ascoltando i video in cui l’artista canta siamo convinti che sia meglio prendersi un po’ di tempo prima di tornare in una realtà difficile come quella del Festival di Sanremo, una settimana impegnativa e stressante anche, soprattutto, a livello umano. Nell’affrontare un palco così esposto, il pubblico, ma anche la vita stessa è necessario, indispensabile, raggiungere un benessere interiore.

Quanto accaduto in passato non può che confermarlo.