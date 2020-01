Ospite domenica sera a Live Non è la D’urso, Gerardina Trovato è apparsa per approfondire le dichiarazioni rilasciate ai quotidiani nelle scorse settimane.

Erano diversi anni che la cantante non appariva in televisione pur continuando, a fasi alterne, ad esibirsi live nelle piazze italiane.

È stato il nostro sito stesso a mettersi alla ricerca della Trovato nel 2014 in questa lettera aperta del nostro direttore, Massimiliano Longo, che ha avuto poi un seguito qui.

Lui stesso ha incontrato la cantautrice per un’intervista nell’estate nel 2016, intervista in cui le stessa svelava i suoi progetti futuri (la trovate qui).

Progetti che purtroppo, per l’ennesima volta, si sono arenati.

Le ultime dichiarazioni di Gerardina Trovato sono arrivate nelle scorse settimane in occasione del Festival di Sanremo.

La Trovato ha dichiarato alla stampa di essere rimasta senza soldi, di vivere con i soli 80 euro al mese della Caritas, e di essere tornata a scrivere musica pur non avendo soldi per prodursi.

Domenica la cantautrice ha partecipato a Live Non è la D’Urso per raccontare meglio quando accaduto, nella sua vita e riguardo al Festival…

“Ad un certo punto sono finiti i soldi…” ha raccontato Gerardina spiegando come sua madre l’abbia sempre ostacolata arrivando a cercare di farla interdire e ricoverare in un centro psichiatrico.

L’artista, apparsa visibilmente molto magra, ha confessato di aver smesso di prendere queste medicine che finivano solo per rovinarle la vita…

E proprio su Sanremo Gerardina Trovato è scesa nei dettagli…

“La canzone l’avevano anche scelta ma io non avevo soldi, non avevo una multinazionale. Mi sarei dovuta autoprodurre un album, un video, un servizio fotografico, sostenere le spese di Sanremo…

24 brani, io lo dico, Ivana Sabatini ha voluto che le lasciassi 24 brani, non lo fanno con nessuno. Io lo dissi – Non sono la Caselli, non so quali per me sono tutti belli, io ve li lascio tutti – e lei mi disse – va bene, ascoltiamo tutto – mi ha chiamato la Rai dopo vent’anni…

“Io ogni mese stavo a Roma, prendevo agganci, facevo ascoltare i miei brani, uno più pazzesco dell’altro… poi sono finiti i soldi ed ho perso i treni, anche quello per Sanremo…“