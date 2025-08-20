Pippo Baudo, le parole di Gerardina Trovato: “Non sono una tua scoperta” e la promessa mancata

Dopo la morte di Pippo Baudo, tra i tanti ricordi arrivati dal mondo della musica spiccano anche le parole di Gerardina Trovato. La cantautrice, che Baudo aveva portato al Festival di Sanremo nel 1993, ha affidato ai social un messaggio molto duro, distante dall’ondata di omaggi che in questi giorni hanno accompagnato la scomparsa del celebre conduttore e talent scout.

Negli ultimi mesi Gerardina Trovato è tornata agli onori delle cronache grazie al supporto dei fan, che hanno riportato alla ribalta brani come Ma non ho più la mia città e Gechi e vampiri. Un appoggio che ad oggi, al di là delle condivisioni online, non si è tradotto nei numeri e in un supporto concreto per la sua musica: l’ultimo singolo Credo nei miracoli, pubblicato l’8 luglio 2025, ha raccolto finora appena 4.700 stream su Spotify, confermando le difficoltà attuali di Gerardina Trovato.

Perché Gerardina Trovato viene considerata una scoperta di Baudo

In molti – noi compresi – hanno spesso annoverato Gerardina tra le “scoperte” di Baudo. La realtà, come spesso accade, è più sfumata.

Attenzionata da Caterina Caselli e messa sotto contratto da Sugar, Gerardina debutta al Festival di Sanremo 1993 nelle Nuove Proposte. A condurre quella edizione era proprio Baudo. Con Ma non ho più la mia città conquista un clamoroso secondo posto, dietro solo a Laura Pausini.

Un anno dopo, nonostante il regolamento prevedesse il passaggio diretto ai Big solo per i vincitori, Baudo, diventato per la prima volta anche direttore artistico della kermesse, decide di inserirla comunque in gara tra i Big, con il brano Non è un film, una splendida canzone sugli orrori della guerra.

Quella doppia esposizione durata per quasi due anni, unita alla spinta di Sugar, porta a certificazioni platino e al successo anche per i lavori successivi, tra cui l’album Ho trovato Gerardina e la hit estiva Piccoli già grandi.

Baudo ha quindi dato la possibilità al grande pubblico di scoprire e di assimilare il talento dell’artista, a nostro avviso, scoperta o no.

Il post polemico dopo la morte di Baudo

A distanza di trent’anni da quei momenti, Gerardina ha voluto però ribadire che non si considera una scoperta del conduttore e lo ha fatto nel momento della sua morte:

“Io volevo dire che molti hanno pensato che nel ’93 mi hai fatto uscire tu. E non è così. È vero, hai contribuito anche tu a farmi fare successo con la tua professionalità e il tuo modo di fare. Ma avevo dietro una bella struttura che spingeva e investiva e le cose divenivano più semplici”.

Le parole poi si spostano sul rammarico per la mancata vicinanza in un momento cruciale della sua carriera e della sua vita:

“Quando mi sono sciolta da Sugar sei rimasto solo tu. La mia carriera poteva continuare, le cose erano più difficili. Ma io ti ho chiesto aiuto, tu mi hai detto sì, mi hai accolto a casa tua, avevo scritto già tantissimi brani nuovi. E siccome era proprio il momento giusto, perché ti avevano dato da fare Domenica In e Sanremo subito dopo. Io in quel momento ti ho considerato un padre per me. Sapevi pure che il mio vero papà stava morendo. Purtroppo, quando le cose si fanno più complicate, non sempre la parola data si mantiene”

E ancora:

“Avrei fatto Domenica In, avrei fatto Sanremo. Poi a Sanremo col brano che avevi scelto, brano della Madonna. Avrei trovato di nuovo una bella struttura e tu, se volevi, potevi continuare a contribuire al mio successo come nel ’93, quando c’era Caterina Caselli ed RTI Music. Invece non mi hai chiamato né a Domenica In né a Sanremo. E mentre tu facevi Sanremo, mio padre è morto. Io ho solo potuto piangere sulla sua bara, senza potergli dire: la mia carriera continua“.

Parole dure, tra affetto e rancore

Un messaggio che stride con l’ondata di affetto che ha seguito la scomparsa del conduttore, e che lascia qualche dubbio anche sul tempismo (così come è stato per Pupo, vedi questo articolo). La cantautrice, spesso ospite negli ultimi tempi in programmi TV come Detto fatto della Balivo dove ha raccontato la propria carriera e le difficoltà incontrate, non aveva mai fatto cenno prima a questi episodi.

Il post si chiude con toni affettuosi, quasi in contrasto con quanto scritto poco prima:

“Ti ho voluto un mondo di bene e te ne voglio tutt’ora. Ti auguro un soggiorno sereno lassù e insieme al mio vero papà. Almeno voi non siete soli. Ma adesso, anche se si è interrotta la mia carriera, dopo tanto tempo ho trovato il produttore dei miei sogni”.

Parole che dividono, quelle di Gerardina Trovato su Pippo Baudo, e che, inevitabilmente, fanno discutere.