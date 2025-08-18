18 Agosto 2025
Lorenza Ferraro
18 Agosto 2025

Pupo esce fuori dal coro: “Pippo Baudo? Gli stavo antipatico, ma lo ringrazio”

Tra sarcasmo e riconoscenza, il cantautore racconta il difficile rapporto con lo storico conduttore

Nel giorno dell’apertura al pubblico della camera ardente, allestita in uno dei luoghi simbolo della sua carriera, ovvero il Teatro delle Vittorie di Roma, Pippo Baudo continua ad essere sommerso di messaggi colmi d’affetto e riconoscenza, ma c’è anche chi decide di essere una voce fuori dal coro, condividendo un ricordo controcorrente: Pupo.

Il cantautore di Gelato al Cioccolato ha infatti deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa, condividendo sui social un ricordo dal sapore dolceamaro:

“Tantissimi artisti e addetti ai lavori hanno tirato fuori dall’album dei loro ricordi foto e pensieri per rendere omaggio a questo grandissimo personaggio. Naturalmente, come sempre accade in questi casi, nessuno è andato fuori dal coro dell’apologia.

Anche io, che non ho mai fatto parte di nessun coro, desidero comunque salutare e ringraziare Pippo Baudo per tutto ciò che ha fatto per la musica italiana ma, soprattutto, desidero ringraziarlo per non avermi mai considerato e aiutato“.

Insomma, Pupo non l’ha inventato Pippo Baudo ed è forse con un pizzico di rammarico e una buona dose di sarcasmo che il cantautore lo sottolinea, quasi a voler “smitizzare” una figura storica che, volente o nolente, ha cambiato il volto della televisione italiana, e non solo.

Ricordo quando mi disse che gli stavo antipatico e, soprattutto, gli stava antipatico il mio nome d’arte: Pupo. Il più grande Talent Scout di tutti i tempi aveva sentenziato, già negli anni ’80, la mia fine. Ci rimasi malissimo, ma non mi buttai giù. Anzi, mi rimboccai le maniche e ricominciai a combattere“, ha raccontato il cantautore che, nonostante tutto, ha voluto comunque ringraziare lo storico volto del piccolo schermo.

“Grazie Pippo. Senza di te, probabilmente, non avrei mai trovato quella tenacia e quella forza di reagire che oggi mi permettono di festeggiare i 50 anni di carriera e di essere sempre un ‘Pupo’. Che la terra ti sia lieve grandissimo uomo e monumentale artista”.

