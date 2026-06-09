9 Giugno 2026
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9 Giugno 2026

Jasley, Le-one, SaintPaul e Lumiero sono i Breakthrough 2026 di Amazon Music

La nuova edizione del programma dedicato agli artisti emergenti.

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I quattro artisti di Amazon Music Breakthrough 2026: Jasley, Le-one, SaintPaul e Lumiero
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Amazon Music ha annunciato i quattro artisti scelti per Breakthrough 2026 in Italia: Jasley, Le-one, SaintPaul e Lumiero. Sono i nomi su cui la piattaforma punta per la nuova generazione della musica italiana, quattro profili diversi per genere e provenienza, accomunati dal fatto di muoversi ancora ai margini del grande pubblico.

Breakthrough è il programma con cui Amazon Music sostiene gli artisti emergenti, offrendo loro visibilità editoriale, playlist dedicate, progetti speciali e campagne nel corso dell’anno. Dopo le edizioni passate, che in Italia avevano già coinvolto diversi nomi della scena urban e pop, quella 2026 mette insieme rap, pop, afrobeat e canzone d’autore.

Chi sono i quattro artisti Breakthrough 2026

Jasley è una cantautrice italo-somala cresciuta nei quartieri multiculturali di Milano. La sua musica mescola pop, hip-hop e afrobeat, intrecciando racconto personale e temi sociali, identità e appartenenza.

Le-one, nato nel 2003, arriva dalla scena rap e hip-hop. Si è fatto notare con alcuni brani diventati virali e con una presenza forte sui servizi di streaming e sui social, intercettando soprattutto il pubblico più giovane.

SaintPaul si muove tra hip-hop contemporaneo e melodic trap, con un approccio intimo e introspettivo. Le sue canzoni puntano sullo storytelling emotivo, tra influenze trap moderne e atmosfere lo-fi.

Lumiero, classe 1997, porta avanti la canzone d’autore contemporanea. Viene descritto come un nuovo cantautore milanese con uno sguardo diviso tra centro e periferia, che alterna romanticismo e irriverenza per raccontare un’Italia in attesa, sospesa tra sogni e quotidianità.

Cosa prevede il programma

Nel corso dell’anno Amazon Music accompagnerà i quattro artisti con una serie di iniziative dedicate, tra contenuti esclusivi e collaborazioni, pensate per avvicinare il pubblico alla loro musica. Altre attivazioni ed esperienze, fa sapere la piattaforma, verranno annunciate nei prossimi mesi.

I brani dei quattro artisti sono raccolti nella playlist Breakthrough di Amazon Music.

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