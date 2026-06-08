Vybes pubblica il suo primo album venerdì 19 giugno: si intitola Socialmente utile, esce per Artist First ed è un progetto che intreccia scrittura autobiografica e attenzione al sociale. Identità, relazioni, affettività, famiglia, migrazioni, denaro, solitudine e libertà personale sono i temi attorno a cui il cantautore romano costruisce il suo esordio discografico, alternando introspezione e analisi della società.

Già nel titolo e nella copertina c’è la dichiarazione di intenti. È lo stesso Vybes a spiegarlo:

“Ho pensato a ogni dettaglio di questo album, curandolo con il massimo impegno. La copertina riprende ‘La libertà di parola’, il dipinto di Norman Rockwell che rappresenta la celebrazione della libertà di espressione. Questo è tutto ciò che vorrei trasmettere con la mia musica e con i testi che scrivo. Ogni brano, nel suo piccolo, affronta una tematica sociale che mi sta a cuore.”

“Socialmente utile” di Vybes, i nove brani dell’album

Questa la tracklist completa di Socialmente utile:

Come ti gira Facevo per tre Amore animale Il sesso La danza del soldo Terra ferma Tutto l’impossibile Bella Roma mia Vorrei solo innamorarmi

I nove brani di Socialmente utile partono dall’esperienza personale per allargarsi a uno sguardo collettivo. Ad aprire è Come ti gira, brano disilluso sotto una superficie estiva, che racconta il malessere di una generazione tra apatia e ironia ed è dichiaratamente ispirato ai maestri di Vybes, Fabri Fibra e Caparezza, capaci di trasformare slogan leggeri in messaggi profondi.

Si prosegue con Facevo per tre, dedicato all’infanzia vissuta come rifugio e alla condizione di figlio unico, e con Amore animale, sul legame tra un uomo e il suo cane, costruito attorno alle espressioni più note di chi vive con un animale, dal “migliore amico dell’uomo” a “errare è umano, perdonare è canino”.

Il sesso affronta la sessualità in tutte le sue forme, raccontata come una delle espressioni più pure della libertà individuale, mentre La danza del soldo mette al centro il peso del denaro nei rapporti umani, su un’impronta blues rock pensata per il palco. Come spiega Vybes, è un brano nato “con una forte vocazione live”, costruito per coinvolgere il pubblico.

Tra i pezzi più intensi c’è Terra Ferma, riflessione sulle migrazioni ispirata a Pane e Coraggio di Ivano Fossati, con il richiamo all’immagine del “maresciallo che si toglie il cappello” e una citazione al libro Le stelle di Lampedusa di Pietro Bartolo, il medico che per anni ha assistito i migranti sbarcati sull’isola.

Chiudono il disco Tutto l’impossibile, sulla fragilità dei legami di coppia e ispirato dal matrimonio solido dei genitori di Vybes come eccezione rara, Bella Roma mia, ironico confronto tra Milano e Roma sulla scia di Cranio Randagio, e Vorrei solo innamorarmi, il brano più intimo, scelto come finale. Qui Vybes mette a confronto la propria generazione con quella dei genitori, raccontando la difficoltà a riconoscersi in idee come il matrimonio e la genitorialità. È, parole sue, il pezzo in cui si è “messo maggiormente a nudo”.

Chi è Vybes

Nome d’arte di Gabriel Monaco, Vybes nasce a Roma nel 2003. Pubblica il primo singolo nel 2018, nel 2021 viene selezionato tra gli otto artisti di Musica Contro le Mafie e nel 2022 pubblica l’EP Summertime, prima di entrare ad Amici. Concluso il programma nella primavera del 2025, ha ripreso il suo percorso con Chiedere aiuto e una serie di brani incentrati sul disagio generazionale e sulla crescita personale. Convivendo con dislessia, discalculia e disortografia, ha fatto della scrittura uno strumento per trasformare le proprie fragilità in forza, un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani.

Socialmente utile esce su tutte le piattaforme venerdì 19 giugno.