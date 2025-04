Il serale avanza, ma le hit non arrivano: Amici 2025 fa i conti con Spotify

Amici 24 inediti su Spotify: un’analisi aggiornata al 22 aprile 2025 su ascolti, tendenze e confronto con le edizioni passate.

A pochi giorni dalla sesta puntata del serale, e con le carte ormai abbastanza scoperte, è tempo di analizzare l’andamento su Spotify dei brani originali lanciati durante Amici 2024/2025.

Un’analisi che tiene conto di stream aggiornati al 22 aprile 2025 e che si concentra su tre aspetti: i brani più ascoltati, l’evoluzione in termini numerici sulla piattaforma, canzone dopo canzone, per ciascun artista, e le medie di ascolto per ogni interprete.

Amici 24 inediti Spotify: i brani più ascoltati

A guidare la classifica degli inediti più ascoltati c’è Luk3 con Parigi in motorino che sfiora i 2,7 milioni di stream. Seguono Maledetta Milano di TrigNO e Valentine, ancora di Luk3, a conferma che, nonostante l’uscita precoce, il suo percorso discografico ne ha tratto vantaggio.

Certo bisogna anche tenere presente che Luk3, così come chiamamifaro, avevano un percorso già avviato con almeno un brano sopra il milione di stream già prima dell’ingresso nella scuola.

Parigi in motorino – Luk3 – 2.698.431 Maledetta Milano – TrigNO – 2.356.627 Valentine – Luk3 – 2.201.645 Complici – Jacopo Sol – 1.907.939 Dove ti trovi tu – Antonia – 1.722.988

CHI È CRESCIUTO E CHI NO: I TREND BRANO DOPO BRANO

Analizzando gli inediti lanciati da ogni cantante in ordine cronologico, possiamo vedere come è andata per ognuno di loro col passare mesiì.

Antonia : Giganti → Dove ti trovi tu → Romantica – Crescita dal primo al secondo inedito e poi calo.

: Giganti → Dove ti trovi tu → Romantica – Crescita dal primo al secondo inedito e poi calo. Nicolò Filippucci : Non mi dimenticherò → Yin e Yang → Cuore bucato – Salita, discesa, recupero.

: Non mi dimenticherò → Yin e Yang → Cuore bucato – Salita, discesa, recupero. Jacopo Sol : Complici → Di tutti – Caduta netta dopo il boom iniziale.

: Complici → Di tutti – Caduta netta dopo il boom iniziale. Senza Cri : Madrid → Tutto l’odio → Grande Muraglia – Discesa progressiva.

: Madrid → Tutto l’odio → Grande Muraglia – Discesa progressiva. TrigNO : A un passo da me → Maledetta Milano → 100 sigarette – Impennata centrale con Maledetta Milano, poi calo.

: A un passo da me → Maledetta Milano → 100 sigarette – Impennata centrale con Maledetta Milano, poi calo. Chiamamifaro : Perché → O.M.G. → Leone – Calo costante.

: Perché → O.M.G. → Leone – Calo costante. Vybes : Standard → Non mi passa → Chiedere aiuto – Discesa evidente.

: Standard → Non mi passa → Chiedere aiuto – Discesa evidente. Luk3: Parigi in motorino → Valentine → Piangi → Roma lo sa – Quattro brani in calo progressivo dopo il boom iniziale del primo brano.

Amici 24 inediti Spotify: le medie di ascolto per cantante

Ecco la classifica delle medie d’ascolto per ogni artista (stream totali diviso numero di brani visto che alcuni ne hanno pubblicati 4 e altri 3 o 2).

Luk3 – 1.672.548 (4 brani) TrigNO – 1.372.247 (3 brani) Antonia – 1.303.507 (3 brani) Jacopo Sol – 1.234.980 (2 brani) Senza Cri – 940.855 (3 brani) Nicolò Filippucci – 873.003 (3 brani) Chiamamifaro – 854.839 (3 brani) Vybes – 659.345 (3 brani)

NESSUNA CERTIFICAZIONE PER GLI INEDITI DI AMICI 2025

Va detto chiaramente: a oggi, nessun inedito di Amici 2025 ha raggiunto una certificazione FIMI. E non è solo colpa delle nuove soglie introdotte da gennaio (che richiedono 100.000 copie/unità per il disco d’oro, circa 19/20 milioni di stream solitamente): nessun brano è nemmeno lontanamente vicino al traguardo.

Bisogna tornare alla sfortunata 11ª edizione del programma per trovare un anno in cui nessun singolo dei ragazzi ha ricevuto un riconoscimento durante il programma. Quella del 2012, vinta da Gerardo Pulli, fu un’edizione dominata dal ritorno dei “Big”, che oscurarono completamente i nuovi concorrenti.

CONCLUSIONI

Cosa ci dicono questi numeri? Che Luk3 resta il nome più forte in termini di stream, seguito da TrigNO e Antonia. Ma, al netto dei numeri, nessun brano ha fatto il vero salto mainstream.

Sarà interessante vedere chi resisterà nel tempo e chi, magari, riuscirà a cambiare le carte in tavola con i prossimi brani. Ma per ora, a livello discografico, Amici 2025 non ha ancora lanciato un vero fenomeno.