Luk3 è il teen idol di Amici 24 con l’inedito “Parigi in motorino”

Luk3 presenta ‘Parigi in motorino‘, il brano inedito che ha portato ad Amici di Maria De Filippi, Amici 24, ottenendo l’ingresso nel programma.

Dopo aver pubblicato diversi singoli, tra cui l’hit estiva ‘Tutta rosa‘ feat. Ascanio (da Amici 22), Luk3 entra nel celebre talent show di Canale 5.

Il giovane cantautore ha già conquistato le teenager che seguono il programma, accumulando oltre 10.000 follower su Instagram in meno di mezz’ora dalla sua apparizione.

Qui vi raccontiamo la storia del talento scoperto da Rory Di Benedetto prima di Amici di Maria De Filippi. Nella puntata del 29 settembre 2024, Luk3 ha presentato l’inedito ‘Parigi in motorino‘ e al momento è conteso da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Luk3 Parigi in motorino significato del brano

La canzone “Parigi in motorino” parla di una relazione giovanile spensierata, fatta di attrazione reciproca e avventura, ma anche di incertezze e giochi emotivi.

Il protagonista si sente confuso dalla ragazza che è apparentemente distaccata e sofisticata, ma allo stesso tempo lo colpisce profondamente. Luk3 esprime il desiderio di vivere il momento intensamente, esplorando la città di Parigi in motorino, simbolo di libertà e leggerezza.

La canzone esprime anche una certa consapevolezza della giovinezza, con il riferimento a non potersi sposare perché “non ha l’età”, mettendo in luce la voglia di vivere esperienze forti e appassionate, senza impegno a lungo termine, ma godendo del momento presente.

Luk3 parigi in motorino testo

Mi confondi quanto parli a dirotto

Finta borghese con le McQueen addosso

Alle fine mi porti solo guai

Che giri e rigiri come vuoi

E signorina dimmi che piani hai

Che mi hai stravolto tipo in mezzo secondo

Andiamo via da sto posto

C’è l’uber che ci aspetta di sotto

Ma tu cosa credi che io voglia da te

Fai finta di niente oppure non ti interessa

Fai la distaccata sei tutta tirata ma io non so perché

ti giuro

ti giuro

Che con te girerei tutta Parigi in motorino

E non ti sposerei solo perché non ho l’età

Voglio vivere più fo-o-orte

C’è rimasta questa no-o-otte

E ringraziamo il cielo che non abbiamo l’età

Sei un ghiacciolo d’inverno

Non ti scioglierà sto freddo

Ma lascia che il vento ti sposti i capelli tu stringiti a me

Che con te girerei tutta Parigi in motorino

E non ti sposerei solo perché non ho l’età

Voglio vivere più fo-o-orte

C’è rimasta questa no-o-otte

E ringraziamo il cielo che non abbiamo l’età

Ta-ra-ra-ra