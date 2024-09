Inizia Amici 2024, resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 29 settembre

Amici di Maria de Filippi 24, pagelle e resoconto della prima puntata del 29 settembre.

La puntata inizia con un video del vincitore della 23esima edizione Sarah Toscano e, nel mentre, la protagonista entra in studio con la coppa, riconsegnandola e dando il suo in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Dopodiché, intona il suo nuovo singolo in uscita venerdì 4 ottobre, Tacchi (Fra Le Dita).

Maria De Filippi fa notare che tra i banchi di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo c’è un posto vuoto e, per far capire chi sarà il terzo giudice della categoria Ballo, viene mandato in onda un video. Come anticipato, la terza maestra di Ballo è Deborah Lettieri che prende il posto di Raimondo Todaro.

Il meccanismo, come da anni a questa parte, è sempre lo stesso: i professori delle rispettive categorie – Ballo e Canto – possono abbassare la leva e interrompere l’allievo in qualsiasi momento.

Inizia la consegna delle maglie. Il primo ospite in studio è Mahmood che consegnerà ben due maglie per la categoria Canto. Inizia Alessia, studentessa di 23 anni e ballerina che, con serietà, spiega che il padre non sa nulla della propria partecipazione ai casting di Amici 24.

Alessia balla sulle note di Sesso e Samba. Emanuel Lo abbassa la leva, ma la Celentano la rialza subito e permette alla ballerina di farle terminare l’esibizione. Alessandra Celentano le chiede di ballare un Cha Cha Cha. Al termine di una discussione, Alessia viene scelta proprio da lei.

Il primo candidato della categoria Canto è Nicolò Filippucci, cantante perugino di 18 anni. Presenta una cover di Something’s Got a Hold on Me di Etta James. Rudy Zerbi abbassa la leva, ma la Pettinelli la rialza immediatamente, chiedendo poi a Zerbi il motivo per cui ha abbassato la leva. Alla fine Nicolò Filippucci diventa un allievo di Anna Pettinelli dopo aver ricevuto la maglia da Mahmood.

Seconda candidata di Canto è Novepercento, da Roma. Presenta una cover di En e Xanax di Samuele Bersani. Anche qui Rudy Zerbi abbassa la leva e nessuno la rialza più.

Dario è il secondo candidato per un banco della categoria di Ballo. Non viene scelto da nessun professore.

È il turno di Vybes, artista di 21 anni. Canta un suo inedito dal titolo Samba. Anna Pettinelli abbassa la leva, ma Rudy Zerbi la rialza con convinzione e, al termine dell’esibizione, diventa un suo allievo. È sempre Mahmood a consegnare la maglia – l’ultima per lui – a Vybes.

Arriva la seconda ospite della puntata, Francesca Fagnani. Piccola chiacchierata tra Maria de Filippi, la Fagnani e Alessandra Celentano sulla partecipazione di quest’ultima, due anni fa, ad una puntata di “Belve” dove la giornalista è conduttrice. Anche Francesca Fagnani consegnerà due maglie.

Tocca ad Alessio, ballerino 17enne di Taranto. Balla sulle note di Cash In Cash Out di Pharrell Williams feat. 21 Savage & Tyler, The Creator. Per la prima volta dall’inizio della puntata, il ballerino conclude l’esibizione senza che nessun professore abbia abbassato una leva, anche se Alessandra Celentano e Deborah Lettieri scelgono di non prenderlo. A questo punto, è Emanuel Lo a prenderlo sotto la sua custodia, diventando un suo allievo.

Si torna alla categoria Canto con Luk3, artista di Benevento, che canta il suo inedito Parigi in motorino (leggi il testo e il significato cliccando qui). Per Zerbi è no, mentre per Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli è sì. Nel corso della settimana scopriremo quale professore sceglierà Luk3.

Turno di Daniele, 17enne di Aversa e ballerino. Balla su Mine di Beyoncé feat. Drake. Solo la Celentano lo trova interessante e con margine di miglioramento, quindi lo sceglie come allievo.

Altro filmato per annunciare il terzo ospite della puntata, l’ormai presenza fissa ad Amici di Maria de Filippi, ovvero Cristiano Malgioglio. Per lui saranno 3 le maglie da consegnare.

È il turno del cantautore 23enne Diego Lazzari che presenta un suo inedito dal titolo Vorrei chiamarti. Né la Cuccarini né la Pettinelli sono convinte della sua esibizione, ma è Rudy Zerbi a prenderlo come allievo.

Tocca a Teodora, ballerina di 23 anni, che si esibisce su un flamenco. Per la Celentano è subito no, ma è Deborah Lettieri ad essere interessata a lei, quindi diventa sua allieva.

Jaqueline Romeo è la prossima candidata di Canto che si esibisce con una cover di Una Direzione Giusta di thasup. Nonostante nessuno dei professori abbia abbassato la leva, la ragazza non viene scelta.

Si continua l’alternanza Ballo – Canto e si torna sui ballerini. È il turno di Manuel, 24 anni, che balla su Wanna Be Startin’ Somethin’ di Michael Jackson. Emanuel Lo abbassa subito la leva e il ballerino è costretto ad andare via.

Tocca ad Atràs, cantautore. Canta il suo inedito Voglio una mora, ma la Pettinelli abbassa subito la leva giustificando il fatto che è qualcosa di già sentito nel panorama. Così rimane fino alla fine, quindi Atràs non viene scelto.

La ballerina 21enne Chiara balla invece sulle note di A Natural Woman (You Make Me Feel Like) di Aretha Franklin. È Emanuel Lo ad abbassare la leva, ma la Celentano non ci sta e la rialza immediatamente. Chiara diventa quindi allieva della Celentano.

Altro ospite in studio annunciato con un video: è Angelina Mango, vincitrice di Amici 22.

Prima candidata non italiana: la ballerina 19enne Sierra. Conosce Isobel, anche lei ex concorrente di Amici 22, ed è australiana, anche se vive da un anno ormai a Genova. Balla sulle note di Toxic degli 2WEI. La Celentano e la Lettieri la lasciano a Emanuel Lo, contento di poterla avere nel suo team.

Spazio adesso ad Angelina Mango e Olly, altro ospite della puntata. I due ragazzi presentano in studio il loro ultimo singolo Per Due Come Noi.

Altra ospite: Ilenia Pastorelli. Anche lei consegnerà delle maglie.

È il turno di Ilan Muccino, 21enne figlio d’arte di Gabriele Muccino. Presenta il suo inedito Inverno. Anna Pettinelli lo trova molto interessante, al contrario di Lorella Cuccarini, mentre Rudy Zerbi invece gli chiede di cantare una cover e canta Hold Back The River di James Bay. Dopo la performance, Zerbi conferma il suo interesse nei suoi confronti, quindi Ilan dovrà scegliere tra lui e la Pettinelli durante la settimana.

Tocca a Sophia, ballerina. Alessandra Celentano abbassa la leva e Sophia è costretta a terminare la sua esibizione.

Si continua con Senza Cri, persona non binaria di 24 anni, la prima ad Amici. Presenta l’inedito Madrid. Lorella Cuccarini trova molto interessante Senza Cri e lo stesso discorso vale per Anna Pettinelli. A questo punto, è dentro la scuola di Amici 24 e in settimana dovrà scegliere con quale professoressa proseguire il suo percorso.

Alice, 18enne, è un’altra candidata e balla sulle note di 2 On di Tinashe. Emanuel Lo abbassa la leva e la giovane ballerina è costretta a terminare l’esibizione.

Turno di Gabriele, ballerino di 20 anni che balla sulle note di Amandoti nella versione di Settembre. È sempre Emanuel Lo ad abbassare la leva, ma Deborah Lettieri la rialza. Per qualche problema tecnico, la musica non riparte, ma Gabriele viene invitato a continuare senza. Dato che la Lettieri è convinta del suo potenziale, il giovane ballerino diventa un suo allievo.

Entra l’ultimo ospite della puntata, Marco Bocci. Anche Giulia Stabile si collega da Londra in videochiamata come ospite e presenta il Premio Oreo come negli ultimi anni. Poi arriva il turno di Isobel che presenta il Premio Marlù.

La puntata si conclude con questa panoramica: sono state assegnate 13 maglie, rimangono 6 candidati da esaminare, ma sono solo 3 le ultime maglie da poter dare.

