Amici 24, tra i nuovi allievi anche un figlio d’arte… Ilan Muccino

A pochi giorni dall’inizio di Amici 24 aumentano le indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i cantanti e i ballerini che andranno a comporre la nuova classe del talent di Maria De Filippi e tra loro spicca, senza alcun dubbio, il nome di Ilan Muccino, secondogenito del regista Gabriele Muccino, che pare debba ora superare soltanto lo step finale, ovvero il giudizio dei prof di canto e ballo in diretta su Canale 5 durante la prima puntata del Pomeridiano, di cui non si conosce ancora la data di messa in onda.

ILAN MUCCINO: DOPO SANREMO GIOVANI l’approdo AD AMICI 24

Ilan Muccino conta attualmente 220 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove sono disponibili cinque inediti, tutti pubblicati dopo la firma – nel 2023 – con Virgin Music: Acqua e Sapone, Tutto Sa Di Te, Nove Cicatrici, Luce, che ha quasi raggiunto i 60 mila stream, e Oceano, pubblicato lo scorso 17 maggio 2024.

Ma, chi è Ilan Muccino? Classe 2003, romano di nascita ma romagnolo nel sangue, Ilan si definisce un po’ soul e un po’ electro-pop.

Secondo figlio di Gabriele Muccino, papà anche di Silvio Leonardo (nato dalla relazione con la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli) e di Penelope (nata dopo il matrimonio con la stilista e costumista Angelica Russo, con cui il regista fa coppia fissa dal 2007), Ilan si avvicina alla musica iniziando a suonare la chitarra e poi, quasi per gioco, inizia a scrivere le prime canzoni.

Nel mentre, a sedici anni debutta come attore in un film del padre, Gli Anni Più Belli (2020), per poi tentare – l’anno successivo – la via di Sanremo Giovani e giungere infine ai casting di Amici 24.

Tutto questo dopo un’infanzia minata dalle accuse di violenza domestica rivolte dalla madre Elena Majoni al regista: accuse confermate anche dal fratello di Gabriele, Silvio Muccino, che portarono alla rottura di ogni rapporto tra i due fratelli.