Amici 24: nuovi prof e una carica di nuovi cantanti in arrivo…

A poco meno di un mese dall’inizio di Amici 24 sono tanti i giovani artisti che hanno deciso di condividere sui social l’esperienza dei casting, cercando fin d’ora di farsi conoscere sempre di più, nella speranza di poter poi conquistare un banco all’interno della scuola di Maria De Filippi.

E se per alcuni di loro si tratta di un vero e proprio debutto, per altri il casting rappresenta un nuovo ed importantissimo step per il proprio percorso artistico, come nel caso di Vudieffe, all’anagrafe Vitolo Daniele, che vanta 2.513 ascoltatori unici mensili su Spotify ed ha 10 singoli all’attivo, tra i quali spiccano il più recente Anestesia (5.074 stream) e Le Stelle Ci Guardano (26.229 stream).

Nato in Belgio nel 1999 e cresciuto ad Aprilia, Vudieffe si approccia per la prima volta alla musica ascoltando il rap. Poi, grazie al fratello pianista, inizia a studiare chitarra e si diploma al Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara, affermando che la scrittura rappresenta per lui una via di fuga.

A sperare di ottenere un banco all’interno della scuola ci sono poi Karim Daniel e Lumen (nome d’arte di Luca Mengoni).

Il primo, con lo pseudonimo Karma, ha impressionato tutti e quattro i giudici alle auditions di X Factor 2021 sulle note di Call Out My Name, mentre il secondo – che si divide tra l’attività in studio e il busking – è uno dei vincitori di Area Sanremo 2023, dove ha presentato il brano Da Soli (Noi Due), mescolando sapientemente il lo-fi con il pop.

Amici 24: una carica di nuovi cantanti in arrivo…

Tra i giovani artisti già o parzialmente noti potrebbero invece tentare la via del talent di Maria De Filippi DArt, Luk3, Jacopo Sol, Valerio Mazzei e Plug.

D’ART

Figlio di Raf e Gabriella Labate, DArt – nome d’arte di Samuele Riefoli – non teme critiche e polemiche: “Non credo basti essere avvantaggiato, partire da una posizione di favore. Bisogna avere qualcosa: un talento, un guizzo. Altrimenti, avvantaggiati o meno, non si arriva da nessuna parte”.

E se gli ascoltatori mensili su Spotify non superano quota 600, i sei singoli finora pubblicati vantano un discreto successo: Brutti Sogni (99.354 stream), Samurai con Raf (120.691stream), Fragile (69.478 stream), TPMD (Tuo Padre Mi Detesta) (5.053 stream), Ruggine (72.151 stream) e Atelier (30.524 stream).

LUK3

Luk3, con i suoi 85.908 ascoltatori unici mensili su Spotify, ha tutte le carte in regola per conquistare un banco all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, che potrebbe fungere da cassa di risonanza anche per i 9 singoli già pubblicati, tra i quali spiccano: Tutta Rosa (926.519 stream), Alice (927.197 stream), Sara (237.253 stream) e Fotoricordo (109.738 stream).

JACOPO SOL

Reduce dalla partecipazione a Sanremo Giovani 2023 con il brano Cose Che Non Sai, anche Jacopo Sol sembrerebbe pronto a lottare per ottenere un banco. Dalla sua parte i 12.128 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è Stay con 113 mila stream, mentre l’ultimo singolo pubblicato, SLOWMO (28 giugno 2024), è già arrivato a quota 60.645 stream.

VALERIO MAZZEI

Per Valerio Mazzei, Tiktoker (3.2 milioni di follower) e cantautore, quest’anno potrebbe invece essere l’anno giusto, dopo un primo tentativo di entrare nella scuola che risale al 2020. Nel mentre, lo scorso 19 gennaio Mazzei ha pubblicato un nuovo singolo, Unica Stronza, che ha quasi raggiunto quota 325 mila stream su Spotify (49.715 ascoltatori unici mensili).

Il brano più apprezzato è però 12 luglio (tratto dall’album Mi Odi Ma), che ha superato gli 11 milioni 930 mila stream.

PLUG

Plug, infine, ha recentemente pubblicato quattro demo su Instagram, mentre l’ultimo singolo – Replay – risale allo scorso 3 maggio.

Tra i brani più ascoltati: Sincero con oltre 1 milione 100 mila stream, Mille Volte feat CoCo con 994.532 stream e Si Ce Tien Over con quasi 945 mila stream.

E per quel che riguarda i rumors sui professori? Cliccate in basso un continua.