Amici 24, Luk3: la storia del creator e cantautore prima dell’ingresso nel programma

Amici 24: la storia di Luk3 prima dell’ingresso nel programma

Tra gli allievi della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Luk3 – nome d’arte di Luca Pasquariello – ha recentemente pubblicato con Ascanio (ex concorrente di Amici 22) il singolo Tutta Rosa, diventato in poco tempo virale, del quale è stata prodotta anche una versione in lingua spagnola.

Campano, classe 2007, il giovane cantautore ha iniziato a comporre musica con la sua prima chitarra da piccolissimo e a soli 15 anni ha pubblicato il suo primo inedito, Dai Miei Occhi, cui hanno fatto seguito altri nove brani, tra singoli e collaborazioni.

Ma non è tutto! Oltre a fare il cantante, Luca è infatti anche un creator membro della Housegram e lavora a RDS, più precisamente a RDS Next.

La musica resta però la sua priorità ed ecco che nei suoi brani – attraverso testi molti diretti, sentimentali e goliardici, parla principalmente dell’amore a prima vista, dei sentimenti e dell’adrenalina che si manifestano quando ci si innamora.

Amici 24, luk3: i numeri

Al 28 settembre 2024 sono questi i numeri di Luk3: