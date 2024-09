Diego Lazzari, dai milioni di follower su TikTok (e i brani dei produttori di Justin Bieber) ad Amici 24

Amici 24: la storia di Diego Lazzari prima dell’ingresso nel programma

Nato nel 2000 a Genzano di Roma, Diego Lazzari è uno dei nuovi allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il suo nome, però, è già abbastanza notto. Tra i 49 finalisti delle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani dello scorso anno, dove ha presentato un brano firmato per Believe, il giovane cantautore è infatti noto sui social anche come content creator e quest’estate ha preso parte al Webboh Fest.

Musicalmente parlando, Diego ha all’attivo 9 brani inediti, di cui quattro hanno già superato il milione di stream su Spotify: Mi Chiamava, Cambiami La Vita, Ci Sarà Domani e Vienimi a Prendere.

Amici 24, diego lazzari: i numeri

Al 29 settembre 2024 sono questi i numeri di Diego Lazzari: