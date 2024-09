Dopo Area Sanremo e Sanremo Giovani, Senza_Cri è la prima allieva non-binary di Amici 24

Amici 24: la storia di Senza_Cri prima dell’ingresso nel programma

Esponente della Gen Z, Senza_Cri – nome d’arte di Cristiana Carella, brindisina, classe 2000 – è già nota al grande pubblico per la partecipazione ad Area Sanremo 2021, dove è stata scelta tra i 21 vincitori della manifestazione e, successivamente, selezionata da Amadeus per Sanremo Giovani 2021.

Ma non è tutto! Nello stesso anno la giovane cantautrice – il cui sogno è quello di arrivare a una “generazione senza“, ovvero senza etichette né schemi, che abbraccia la libertà di essere se stessi, esprimendosi senza alcuna limitazione e vivendo la propria unicità – è stata infatti notata anche dal Premio Tenco, che l’ha invitata ad esibirsi sul palco dell’Ariston durante la manifestazione.

AMICI 24: LA STORIA DI SENZA_CRI

Fortemente voluta sia da Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini, Senza_Cri inizia a suonare la chitarra a tre anni, accompagnata dalla sorella maggiore al pianoforte. A soli 15 anni comincia poi a scrivere le sue prime canzoni. Una di queste? Tu Sai, il suo primo singolo, che ha cantato per la prima volta davanti ai suoi compagni di liceo.

Per definirsi Senza_Cri non usa alcuna etichetta. Preferisce piuttosto i pronomi they/them. Nonostante ciò, in quanto donna biologica, non ha alcun problema ad usare i pronomi she/her, ma vanno benissimo anche i pronomi he/him.

Amici 24, senza_cri: i numeri

Al 26 settembre 2024 sono questi i numeri di Senza_Cri: