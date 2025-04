Da Amici a “Chiedere Aiuto”, Vybes: “La musica mi ha salvato. È una terapia”

Dopo aver dimostrato di essere una delle penne più interessanti di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, lo scorso 22 marzo Vybes – pseudonimo di Gabriel Monaco – ha concluso il suo percorso all’interno del talent show con Chiedere Aiuto (Artist First): un inno alla vulnerabilità e al coraggio di mostrarsi fragili, senza aver paura di dire “da solo non ce la faccio“, perché non c’è nulla di sbagliato nel chiedere aiuto.

“Il brano nasce con l’intento di incoraggiare le persone a non vergognarsi di chiedere aiuto quando ne hanno bisogno. Volevo portare una canzone come questa per offrire uno spunto di riflessione su una realtà molto comune tra i giovani.

Penso che sia un messaggio importante da condividere con famiglie e ragazzi, affinché tutti possano sentirsi meno soli“, ha dichiarato Vybes a proposito del brano, che è già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Poi, ha aggiunto: “Il brano è un mix di sfogo e narrazione. Nella prima parte esplora la depressione, simboleggiata dalla sensazione di mancanza d’aria e dall’incapacità di alzarsi dal letto. Nella seconda parte, invece, c’è una rinascita, che trasmette speranza e l’idea che, nonostante tutto, ci sia sempre una luce alla fine del tunnel”.

“CHIEDERE AIUTO”, VIDEOINTERVISTA A VYBES