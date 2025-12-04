Vybes apre una ferita luminosa: “Facevo per tre” è il viaggio nell’infanzia che segna il suo nuovo inizio

Vybes Facevo per tre, testo e significato.

Il cantautore conosciuto nella scorsa edizione di Amici torna il 5 dicembre con Facevo per tre in uscita per Artist First, un brano che attraversa l’infanzia, le mancanze e quella solitudine che col tempo diventa identità. Una canzone che parla al bambino che siamo stati e all’adulto che proviamo a diventare, trasformando un vuoto familiare in una riflessione affettiva e generazionale.

Vybes – Il significato di Facevo per tre

Il nuovo singolo è un dialogo autobiografico intimo tra madre e figlio, costruito sulle crepe dell’essere figlio unico. Vybes affronta il tema senza retorica: la mancanza di un fratello, il desiderio di avere una spalla accanto, la solitudine che cresce insieme a lui.

Eppure, nel testo, la nostalgia non diventa mai accusa: è un viaggio nella memoria, dove il cappellino grigio al contrario, i giorni dell’asilo e le elementari diventano simboli di un luogo sicuro a cui tornare.

Il brano racconta anche la consapevolezza maturata nel tempo: certe domande non avranno mai risposta e va bene così. La solitudine ha lati luminosi e non è stata un limite, ma una parte fondamentale del suo cammino emotivo e musicale.

Testo di facevo per tre – vybes

La nuova fase artistica di Vybes

Dopo il percorso ad Amici, Vybes ha salutato il pubblico con Chiedere aiuto, un brano che ha rivelato la sua scrittura emotiva e diretta.

Quest’estate è arrivata Come ti gira, ispirata alla capacità di maestri come Fabri Fibra e Caparezza di trasformare slogan leggeri in messaggi profondi.

Con Facevo per tre Vybes compie un passo ancora più personale: mette al centro la vulnerabilità, affidandole il compito di raccontare chi è oggi e chi è stato.