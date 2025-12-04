4 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
4 Dicembre 2025

Vybes apre una ferita luminosa: “Facevo per tre” è il viaggio nell’infanzia che segna il suo nuovo inizio

Un dialogo tra madre e figlio che diventa identità, memoria e una nuova tappa dopo Amici

News di All Music Italia
singolo “Facevo per tre” di Vybes
Condividi su:

Vybes Facevo per tre, testo e significato.

Il cantautore conosciuto nella scorsa edizione di Amici torna il 5 dicembre con Facevo per tre in uscita per Artist First, un brano che attraversa l’infanzia, le mancanze e quella solitudine che col tempo diventa identità. Una canzone che parla al bambino che siamo stati e all’adulto che proviamo a diventare, trasformando un vuoto familiare in una riflessione affettiva e generazionale.

Vybes – Il significato di Facevo per tre

Il nuovo singolo è un dialogo autobiografico intimo tra madre e figlio, costruito sulle crepe dell’essere figlio unico. Vybes affronta il tema senza retorica: la mancanza di un fratello, il desiderio di avere una spalla accanto, la solitudine che cresce insieme a lui.

Eppure, nel testo, la nostalgia non diventa mai accusa: è un viaggio nella memoria, dove il cappellino grigio al contrario, i giorni dell’asilo e le elementari diventano simboli di un luogo sicuro a cui tornare.

Il brano racconta anche la consapevolezza maturata nel tempo: certe domande non avranno mai risposta e va bene così. La solitudine ha lati luminosi e non è stata un limite, ma una parte fondamentale del suo cammino emotivo e musicale.

Copertina del singolo “Facevo per tre” di Vybes

Testo di facevo per tre – vybes

In arrivo

La nuova fase artistica di Vybes

Dopo il percorso ad Amici, Vybes ha salutato il pubblico con Chiedere aiuto, un brano che ha rivelato la sua scrittura emotiva e diretta.
Quest’estate è arrivata Come ti gira, ispirata alla capacità di maestri come Fabri Fibra e Caparezza di trasformare slogan leggeri in messaggi profondi.

Con Facevo per tre Vybes compie un passo ancora più personale: mette al centro la vulnerabilità, affidandole il compito di raccontare chi è oggi e chi è stato.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
TOMASI da X Factor tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025 2

TOMASI, appena eliminato da X Factor, tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025: una corsa lampo e i dubbi sul ‘tutto e subito’
Sanremo Giovani 2025 – quarta puntata 3

Sanremo Giovani 2025, quarta serata: altri sei artisti, ecco chi sono gli ultimi a passare il turno e un ritiro a sorpresa
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 4

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Alcuni degli esclusi dal Festival di Sanremo 2026 tra Big, ex talent e cantautori 5

Sanremo 2026: dopo i 30 big in gara la carica degli oltre 200 esclusi dal Festival
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
area sanremo 2025 iscritti 8

Area Sanremo 2025: quasi 450 iscritti tra ex talent, case discografiche e una carica di emergenti
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 9

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Le pagelle ai nuovi singoli del 28 novembre 2025 10

Pagelle nuovi singoli 28 novembre 2025: Venerus e Angelina Mango dolci, Shiva si eleva a divinità, Lorenzo Fragola torna bene

Cerca su A.M.I.