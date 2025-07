Vybes presenta “Come Ti Gira” e racconta il malessere di una generazione in crisi

Vybes, Come Ti Gira: significato del testo del nuovo singolo.

A poco meno di un mese dall’uscita de L’Amore di Giuda, brano realizzato in collaborazione con Ilan, Vybes torna con Come Ti Gira, il nuovo singolo in uscita venerdì 18 luglio per Artist First.

Vybes, “Come Ti Gira”: significato e testo del brano

Come Ti Gira è un brano crudo e disilluso, in cui Vybes racconta il malessere personale e sociale di un’intera generazione in crisi, tra apatia, ironia e consapevolezza globale.

Ma non è tutto! Ispirato ad artisti del calibro di Fabri Fibra e Caparezza, noti per la loro capacità di trasformare slogan leggeri in messaggi profondi, Come Ti Gira riflette infatti anche sulla necessità – imposta dall’esterno – di dover apparire sempre felici e spensierati.

Ma tra APPARIRE ed ESSERE c’è un abisso. E allora… perché mostrarsi per quel che non si è? Qual è e dove sta il guadagno?

TESTO DEL BRANO

Il testo di Come Ti Gira sarà disponibile a partire da venerdì 18 luglio.

VYBES: DA AMICI 24 A “COME TI GIRA”

Come Ti Gira arriva a conclusione di un “anno scolastico” davvero molto intenso per Vybes, reduce dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e dalla pubblicazione dei singoli Standard, Non Mi Passa e Chiedere Aiuto, che – ad oggi – vantano rispettivamente oltre 1 milione 400 mila stream, quasi 600 mila stream e poco più di 330 mila stream su Spotify, dove il giovane artista vanta 44.316 ascoltatori unici mensili.