Amici 24, Vybes presenta il suo primo inedito “Standard”

Vybes, Standard: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Domenica 29 settembre è andata in onda la prima puntata di Amici 24, nella quale Vybes è riuscito ad ottenere un banco per la Categoria Canto con il suo inedito Standard.

Anna Pettinelli abbassa la leva, ma Rudy Zerbi la rialza immediatamente, facendogli numerosi complimenti. A fine discussione, Zerbi decide di prenderlo come allievo, quindi Vybes entra ufficialmente nella Scuola sotto l’ala protettiva di Rudy Zerbi.

AMICI 24, VYBES “STANDARD”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Standard è una critica mossa da Vybes a questo mondo ormai dipendente dai social media che, purtroppo, sta creando numerose insicurezze nei più giovani e soprattutto alle ragazze.

In più, prende le veci di un ragazzo che cerca in tutti i modi di rassicurare la propria ragazza che non si vede bella o giusta e che spesso ha pensieri distruttivi e distorti.

AMICI 24, VYBES “STANDARD”: TESTO DEL BRANO

Vivo in un posto che è pieno di invidia

Per non parlare qua dei social media

Celebrità che fanno vedere il bello della vita

Vedi due foto e cade l’autostima

Tu che c’hai tanti problemi

Che volendo potresti metterli in fila

Quella è una realtà distorta

Perché la vita da ricchi non sai quanto attira

Questa invece è dedicata a tutte le pischelle

Pendono labbra da queste modelle

Tutte truccate belle preparate

Dal vivo ti giuro neanche una che rende

Come se il fisico insieme all’estetica è l’unica cosa che serve

Tieniti a mente che dietro una foto ci sono gli scatti e luci perfette

C’hai un giro vita così stretto e piangi che vuoi dimagrire ancora

Lo so che a volte sei tentata

E dopo cena ti accarezzi la gola

Ti svelo un segreto le tipe perfette non piacciono

Sì, mi consola

Siamo scatti sopra questi social

Ma solamente ogni volta

La vita che vedi qua sopra non è uguale a quella da vivo

Dove la realtà è mischiata alla finzione e ballano su un filo

Fa paura pensare che la nostra vita è chiusa in un profilo

Dimmelo se vuoi continuo

Ma sono vent’anni di strada

Sopra queste piattaforme puntiamo ad essere perfetti

Ma con un click è facile togliere tutti i difetti

È un posto composto da insulti diretti e messaggi non letti

Capisco perché non ti accetti