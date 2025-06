Dopo Amici Vybes e Ilan si ritrovano per lanciare insieme “L’amore di Giuda”

Dopo aver condiviso insieme alcuni mesi nella scuola di Amici di Maria De Filippi due dei cantautori dell’ultima edizione decidono di lanciare un singolo insieme… Vybes & Ilan si preparano a pubblicare L’amore di Giuda, un brano dedicato a tutti quelli che nella vita ci tradiscono.

Entrato nella scuola a settembre 2024 tra le polemiche sul padre famoso, il regista Gabriele Muccino (il quale, a mezzo social, si è detto anche contrario a questa esperienza televisiva), Ilan è stato eliminato dal programma durante la fase del pomeridiano, a gennaio 2025, dopo aver pubblicato due singoli: l’apprezzatissima Mezzocielo e Sangue blu.

Più lunga l’esperienza di Vybes che è riuscito ad arrivare fino alla fase serale del programma venendo eliminato nella prima puntata. Prima il cantautore ha però potuto togliersi la soddisfazione di cantare un inedito a cui teneva molto, Chiedere aiuto, canzone che parla della depressione e di salute mentale lanciata sulle piattaforme digitali con Artist First.

Gabriele, questo il vero nome di Vybes, e Ilan, inizialmente non sono andati molto d’accordo nella scuola. A raccontarlo sui social è proprio Ilan stesso:

“Incontrai gab per la prima volta ai provini di amici la scorsa estate, e tra di noi non scorreva per niente buon sangue… Entrambi silenziosi, osservatori, ce ne stavamo seduti senza dire una parola in attesa che i nostri nomi venissero chiamati, pensando ‘ma quanto se la crede questo’.

Lui se ne stava lì, con le sue cuffiette, il cappellino al contrario e uno sguardo che soltanto mesi dopo ho capito non essere incattivito o superbo, ma era lo sguardo di chi si sentiva in qualche maniera a disagio.

Un disagio che conoscevo bene.“