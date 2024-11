Amici 24, Ilan presenta il nuovo inedito “Mezzocielo”

Ilan, Mezzocielo: significato del testo del nuovo inedito presentato ad Amici 24

Domenica 3 novembre è andata in onda la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove Ilan ha presentato il suo nuovo inedito dal titolo Mezzocielo. Il primo singolo, con cui ha conquistato il banco, si intitola Inverno.

Le persone più attente avranno già riconosciuto questo brano. Infatti Ilan, durante una puntata del Pomeridiano in cui si raccontava, ha fatto ascoltare una demo di Mezzocielo in casetta a Senza Cri e Rebecca

AMICI 24, ilan “mezzocielo”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Mezzocielo è una canzone che Ilan ha dedicato alla sorella che purtroppo non sente spesso, nonostante il grande affetto fraterno che prova nei suoi confronti.

AMICI 24, ilan “mezzocielo”: TESTO DEL BRANO

Le lentiggini d’estate

Che svanivano a settembre

Come le nostre passeggiate

Col tramonto a Lungotevere

Ora sto in luna di miele

Con tutti i miei mostri e le cose non dette

Chi dice “si ritorna sempre”

Sai mente

Ma sento che

Senza di te

Non so nemmeno un futuro, cos’è

Forse ho già perso

Qui senza te mi manca mezzo cielo

E cosa ti resta di me se

Non puoi più sapere cosa è vero

Ma provo a dirti che

Avrai sempre la mia spalla

E mi manchi più dell’aria

E ho tatuato una farfalla

Solo per

Vederti crescere insieme a me

Oggi ho 21 anni

E pensa a quello che non so di te

Io dormo con i fantasmi

Se non ti ho saputo difendere

Vorrei cancellare i miei sbagli

Potermi spiegare, anche se un po’ distanti

Ma se sono niente per te

Forse ho già perso

Qui senza te mi manca mezzo cielo

E cosa ti resta di me se

Non puoi più sapere cosa è vero

Ma provo a dirti che

Avrai sempre la mia spalla

E mi manchi più dell’aria

E ho tatuato una farfalla

Solo per

Vederti crescere insieme a me