Amici 24, Ilan presenta il suo primo inedito “Inverno”

Ilan, Inverno: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Domenica 29 settembre è andata in onda la prima puntata di Amici 24, nella quale Ilan è riuscito ad ottenere un banco per la Categoria Canto con il suo inedito Inverno.

Anna Pettinelli lo trova interessante, al contrario di Lorella Cuccarini. Rudy Zerbi poi gli chiede di cantare una cover (scopri qui cosa ha cantato) e al termine dell’esibizione, anche lui vorrebbe averlo in squadra come la Pettinelli. A questo punto, Ilan è ufficialmente dentro la Scuola di Amici 24 e dovrà scegliere con quale dei due professori iniziare il suo percorso.

AMICI 24, Ilan “Inverno”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Inverno è una canzone d’amore che una delle due persone all’interno della coppia dedica alla sua metà, nonostante gli alti e bassi durante la loro relazione.

AMICI 24, Ilan “inverno”: TESTO DEL BRANO

D’inverno è freddo

E sai che in fondo si sta meglio mano a mano

Due bambini

Noi stiamo bene senza dirci un cazzo

Siamo infantili e maturi allo stesso tempo

Acqua e fuoco di chi non so l’elemento

Fermerò il tempo

Quando ti ho tra le mie braccia

Tu sei tempesta e raggio di sole

Mi porti in alto per farmi cadere

Poi non resisto più alla tentazione

Di un’altra notte con te

Ti prego guardami guardami fissami

Fallo adesso anche di lunedì, lunedì, lunedì

Quando sarò perso

E avrò già concesso tregua

Ti prego guardami amami chiamami per nome

Come non esistessero persone in grado di capire

E sai che in fondo è così

Ci siamo fatti del male

Poi abbiamo fatto l’amore

Ci siamo fatti carezze

E ci siamo tagliati il cuore

Con la stessa mano

Con la stessa mano

Ti prego guardami amami chiamami per nome

Come non esistessero persone in grado di capire

E sai che in fondo è così