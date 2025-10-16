16 Ottobre 2025
di
All Music Italia
16 Ottobre 2025

Disco Club Paradiso e Vybes: “Walking Dead”, l’amore ai tempi dell’apocalisse zombie

Una ballad folk-pop che parla d’amore e sopravvivenza

Disco Club Paradiso e Vybes nel visual di Walking Dead, il nuovo singolo
I Disco Club Paradiso tornano il 17 ottobre con Walking Dead (Artist First), singolo che segna una tappa importante nel loro percorso: è il primo featuring della carriera, realizzato con il giovane artista Vybes. Una canzone che usa l’immaginario dell’apocalisse zombie per parlare – con ironia e profondità – di relazioni complicate, fragilità e salvezza.

I Disco Club Paradiso sono un trio nato tra i banchi di scuola e formato da Leonardo Bergonzini (voce, autore), Giacomo “Jacky Sax” Semenzato (sax, polistrumentista) e Simone “Murri” Murineddu (chitarra). Dopo l’esperienza a X Factor e il debut album Come smettere con l’università (2024), hanno portato in tutta Italia l’energia del Sala Paradiso Tour.

Vybes, romano, classe 2003. Selezionato da Musica Contro le Mafie e finalista al Tour Music Fest, conta nella sua carriera un EP e la partecipazione ad Amici.

Walking Dead: amore, sopravvivenza e quella “maledizione” che ti insegue

La domanda che accende il brano è tanto semplice quanto universale: “Se scoppiasse davvero un’apocalisse zombie, da chi andremmo?“. Da qui la metafora: lo zombie diventa l’immagine di una relazione difficile, quando chi ami porta addosso una fragilità profonda, una “maledizione” che rischia di coinvolgere anche chi prova a salvarlo. Amare chi soffre significa spesso inseguirlo, proteggerlo, senza riuscire davvero a raggiungerlo.

I Disco Club Paradise raccontano questa dinamica con la loro consueta delicatezza, mescolando cinema e confessione.

Disco Club Paradiso Walking dead e vybes copertina

Ballad folk-pop, immagini cinematografiche e il tocco di Vybes

Musicalmente Walking Dead è una ballad folk-pop dal tono evocativo: chitarre calde, una pulsazione morbida e un crescendo che amplifica l’emotività. La strofa di Vybes introduce immagini vivide e un controcampo narrativo che approfondisce l’idea di fuga e protezione, dando ulteriore spessore all’immaginario del brano.

Walking Dead anticipa il nuovo capitolo discografico dei Disco Club Paradiso, atteso nei prossimi mesi.

