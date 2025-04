Amici 24: chi sta “vincendo” fuori dalla scuola? Tutti i numeri tra ascolti e follower

Amici 2025: le classifiche social e degli ascolti/ascoltatori aggiornate.

Siamo arrivati alla sesta puntata del serale di Amici 24 e, con l’edizione ormai agli sgoccioli, tra i cantanti in gara di Amici 2025 restano solo quattro nomi pronti a contendersi la finale: Nicolò Filippucci, TrigNO, Jacopo Sol e Antonia. In attesa di scoprire quando sarà la finale (vedi qui) è ora di qualche bilancio per scoprire chi in termini numerici ha guadagnato di più grazie alla partecipazione al Talent Show.

Ricordando che i numeri non sono assolutamente segno di una carriera destinata a durare nel tempo ecco un’analisi tra ascolti, follower e impatto mediatico aggiornata al 23 aprile 2025.

Amici 24: chi ha guadagnato di più in streaming e follower?

Dopo oltre otto mesi di esposizione mediatica continua, con un programma che va in onda quotidianamente davanti a una media di 1.800.000 spettatori, oltre 3 milioni nella domenica pomeriggio e 3.700.000 nel serale, è tempo di bilanci per i cantanti dell’edizione 2024/2025 di Amici di Maria De Filippi.

Chi ha guadagnato più ascoltatori su Spotify? Chi ha fatto il salto maggiore su Instagram e TikTok? E, soprattutto, visibilità a parte, il programma sta portando una crescita anche sulle piattaforme musicali?

