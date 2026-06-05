Music Suite, il format di concerti negli hotel, compie 3 anni: ospiti speciali per l’anniversario sopra i tetti di Roma. Il progetto ideato da Edoardo Bettoja e Beatrice Gentili ha celebrato il terzo anniversario sul rooftop dell’Hotel Nord Nuova Roma con Icaro, Montegro, Mèsa e Folcast, tra concerti segreti, anteprime esclusive e uno sguardo alla prossima stagione.

Tre anni di concerti segreti negli hotel di Roma

Tre anni di concerti segreti, incontri ravvicinati con gli artisti e location fuori dagli schemi. Music Suite ha celebrato il suo terzo anniversario mercoledì 3 giugno sul rooftop dell’Hotel Nord Nuova Roma, confermando la propria identità di format capace di unire musica dal vivo e hospitality attraverso esperienze immersive e non convenzionali.

Per l’occasione, il progetto ideato nel 2023 da Edoardo Bettoja e Beatrice Gentili ha riunito quattro protagonisti della scena cantautorale italiana: Icaro, Montegro, Mèsa e Folcast. Una line-up costruita per raccontare il percorso del format e, allo stesso tempo, offrire uno sguardo sulle sue prossime evoluzioni.

Nato con l’obiettivo di portare la musica d’autore fuori dai palchi tradizionali e all’interno degli spazi alberghieri, Music Suite ha trasformato in questi anni camere, salotti, ristoranti e rooftop in luoghi di ascolto e condivisione. Una formula che ha permesso di creare un rapporto diretto tra artisti e pubblico, rendendo ogni appuntamento un’esperienza unica e irripetibile.

Durante la serata anniversario, Icaro, Montegro e Folcast hanno rappresentato simbolicamente il legame con le passate stagioni del progetto, contribuendo a raccontare l’identità costruita nel tempo da Music Suite: una proposta artistica essenziale, autentica e fortemente centrata sulla relazione con gli spettatori.

Mèsa anticipa la nuova stagione del format

Accanto a loro, Mèsa ha offerto un’anticipazione della prossima stagione del format. La cantautrice romana sarà infatti tra le protagoniste dei prossimi appuntamenti di Music Suite con un concerto dedicato ad approfondire il suo percorso artistico e il suo universo musicale, sospeso tra indie alternative e canzone d’autore.

La serata ha confermato ancora una volta la filosofia che distingue Music Suite: il nome degli artisti viene svelato soltanto il giorno dell’evento, secondo la logica del secret concert, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza costruita sull’attesa, sulla scoperta e sul dialogo tra musica e luogo.

Da Anna Castiglia a Casadilego: gli artisti passati da Music Suite

Nel corso dei suoi primi tre anni di attività, il format ha ospitato numerosi artisti della scena italiana, tra cui Anna Castiglia, Giovanni Truppi, Erica Mou, Nico Arezzo, Yuman, Galeffi e Casadilego, attraversando alcune delle più importanti strutture ricettive della Capitale come Hotel Mediterraneo, Six Senses Rome, The Hoxton Rome, Hotel Massimo d’Azeglio, Art’Otel Rome Piazza Sallustio e, più recentemente, l’Hotel Nord Nuova Roma.

Quello del 3 giugno non è stato soltanto un anniversario, ma un vero e proprio momento di passaggio. Da una parte il racconto di un percorso che ha contribuito a ridefinire il concetto di concerto intimo in città; dall’altra l’avvio di una nuova fase che continuerà a dare spazio ad artisti affermati, nuove voci della musica italiana e progetti capaci di abitare luoghi non convenzionali con autenticità e vicinanza.

Le parole di Edoardo Bettoja sul futuro del progetto

A sottolineare il significato di questo traguardo è stato anche Edoardo Bettoja, direttore artistico e co-fondatore di Music Suite: “In tre anni abbiamo ospitato artisti emergenti completamente sconosciuti accanto a nomi di rilevanza nazionale, ma l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso: avvicinare un nuovo pubblico agli artisti. Oggi dare spazio ai giovani cantautori è una sfida sempre più complessa, ma è fondamentale continuare a farlo per sostenere e valorizzare il nostro patrimonio culturale”.

Parole che sintetizzano la missione alla base del progetto fin dalla sua nascita: creare occasioni di incontro autentico tra artisti e pubblico, offrendo alla musica dal vivo contesti capaci di favorire ascolto, scoperta e relazione.

Con tre anni di attività alle spalle e una comunità sempre più affezionata, Music Suite guarda ora alla prossima stagione mantenendo intatta la propria missione: trasformare gli hotel in spazi di cultura, incontro e musica dal vivo, dove ogni concerto possa diventare un’esperienza da vivere e ricordare.

Foto di Francesca Di Stefano.