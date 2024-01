Music Suite, l’originale format di secret Concert negli hotel, apre il 2024 con Giovanni Truppi

Il 2024 di MUSIC SUITE, Il format che porta la musica d’autore (ma anche quella della genZ nel formato parallelo, Camera Z) negli hotel è ripartito col botto e con un ospite che ha incantato i presenti… Giovanni Truppi.

Ideato da Edoardo Bettoja, che ne è anche il Direttore Artistico, e dalla giornalista Beatrice Gentili, porta gli artisti a esibirsi in concerti segreti e itineranti all’interno degli hotel.

Il tutto avviene in un percorso attraverso tre sale con tre percorsi narrativi differenti, che dà vita ad un incontro unico, un appuntamento cucito sull’identità artistica dell’ospite, a partire da ambienti intimi per arrivare a quelli più ampi.

A Music Suite gli artisti si raccontano tra musica e parole puntando a infrangere le barriere tra pubblico e artista. L’albergo, in questo modo, diventa il posto dove gli ospiti, tra camere, salotti e ristoranti dialogano, cantano e condividono il loro modo di vivere musica.

Non a caso il concerto inizia direttamente nella camera di hotel dell’artista (lo spazio più intimo e ristretto, che simboleggia la culla della sua nascita artistica), in cui il cantante suona i brani dei suoi esordi davanti a un pubblico ristretto, prosegue quindi nei saloni dell’hotel, dove l’ospite trova un piccolo palco allestito in cui cantare i suoi brani o cover, intervallato dalle domande del presentatore e del pubblico in sala e si arriva all’ultima fase dove ci si sposta nel ristorante o nel roof, per interpretare i brani più recenti in un clima più convivale e fuori dagli schemi.

L’itinerario “camera – salone – ristorante” sarà modificato ogni volta invertendo l’ordine o sostituendo alcune location con altri spazi dell’albergo: roof, sale, cucina, creando così uno show sempre diverso, dinamico, suggestivo e irripetibile.

Giovanni truppi a Music Suite

Il primo appuntamento dell’edizione 2024 di MUSIC SUITE ha visto ospite il 18 gennaio Giovanni Truppi.

Truppi ha iniziato il suo percorso nella camera n.2 dell’Hotel Mediterraneo di Roma, dove ha raccontato gli esordi fino ad arrivare alla pubblicazione dei primi due album.

Si è poi spostato nella Sala Mosaico, dove ha introdotto l’album “Giovanni Truppi” attraverso l’esibizione di “Superman” e l’album “Poesia e Civiltà” attraverso il brano “Conoscersi in una situazione di difficoltà”.

Alla fine ha preso posto nella Sala delle Polene, allestita come una notte stellata grazie a una delicata costellazione di luci. In un’atmosfera particolarmente intima l’artista ha presentato il brano in gara nel 2022 a Sanremo, “Tuo padre, mia madre, Lucia” e l’ultimo album “Infinite possibilità di essere finiti”.

Per chi volesse assistere ad un evento del format MUSIC SUITE basterà seguire il profilo Instagram ufficiale qui e scrivere un messaggio indicando la propria mail.

Foto di copertina di Virginia Bettoja