11 Giugno 2026
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11 Giugno 2026

Francesco Serra canta per gli animali: “All’infinito voglio te”, il singolo benefico con ENPA

Una parte delle royalty sarà devoluta ai rifugi della rete ENPA.

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La copertina del singolo All'infinito voglio te con Jessica Brugali e il cane Sean
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Musica e tutela degli animali si incontrano in All’infinito voglio te, il nuovo singolo interpretato dal cantautore Francesco Serra e nato dalla collaborazione tra Prima la Musica Italiana ed ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali. Il progetto, pensato per l’estate 2026, affida a una canzone e a un videoclip un messaggio di sensibilizzazione sul legame tra persone e animali, con una parte delle royalty devoluta a ENPA.

L’iniziativa punta a raggiungere soprattutto le nuove generazioni attraverso la musica e i social, i canali in cui oggi si formano opinioni e comportamenti, come spiega la vicepresidente nazionale di ENPA.

“All’infinito voglio te”, la canzone per gli animali

Il brano dà voce al claim della campagna, Amiamoli all’infinito, un invito a riconoscere il valore del legame con gli animali e a tradurlo in comportamenti responsabili e consapevoli. A spiegarne lo spirito è Giusy D’Angelo, vicepresidente nazionale di ENPA:

“Il linguaggio della musica e dei social media raggiunge pubblici che altri canali spesso faticano a intercettare. Questa collaborazione ci offre l’opportunità di portare i valori della protezione animale, responsabilità, rispetto e scelta consapevole, proprio nei luoghi in cui oggi si formano opinioni e comportamenti delle nuove generazioni. Un messaggio d’amore per gli animali, quando viene comunicato con autenticità, può trasformarsi in cultura.”

Una parte delle royalty generate dai download e dagli ascolti in streaming del brano sarà devoluta a ENPA, a sostegno delle attività di accoglienza e cura degli animali ospitati nei rifugi della rete nazionale.

Il videoclip girato a Bergamo

Il videoclip, girato a Bergamo con la regia di Claudio Zagarini, ha per protagonisti Jessica Brugali, speaker radiofonica e content creator, e Sean, il suo cane molto seguito sui social. Le immagini raccontano il loro rapporto con spontaneità, dando corpo al messaggio della campagna. Il brano è prodotto da Luca Venturi per Prima la Musica Italiana, On The Set Music / Believe, ed è stato registrato e mixato da Alessandro Marcantoni al Metropolis Studio di Milano.

Chi è Francesco Serra

Cantautore originario di Agropoli, in provincia di Salerno, Francesco Serra inizia il suo percorso come batterista, allievo di Lele Melotti, esibendosi in manifestazioni come Castrocaro, Sanremo Rock e il MEI di Faenza.

Si dedica poi alla scrittura, collaborando con Andrea Gallo, autore di Eva di Mina e Adriano Celentano, prima di avviare la carriera discografica con il produttore Luca Venturi.

Le sue canzoni, dal sound pop-rock moderno, affrontano temi che vanno dall’amore all’attualità sociale, con videoclip che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni. Nel 2021 ha duettato con Viola Valentino in Questo pensiero d’amore.

Ascolta e segui il progetto

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