12 Giugno 2026
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12 Giugno 2026

“Dopo la notte”, a Viareggio un concerto gratuito con Paola Turci, Malika Ayane e tanti altri

Il 30 giugno al Beach Stadium sul molo di Viareggio un concerto gratuito al tramonto, con la direzione artistica di Veronica Lucchesi.

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Serena Dandini e Veronica Lucchesi, conduttrice e direttrice artistica di Dopo la notte a Viareggio
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Si chiama Dopo la notte il concerto al tramonto in programma martedì 30 giugno 2026, dalle ore 20:30, al Beach Stadium sul molo di Viareggio. Un evento a ingresso gratuito voluto dall’Associazione Il Mondo che Vorrei, con la direzione artistica di Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista) e la conduzione di Serena Dandini.

Svelato il cast, che riunisce alcune delle voci più intense della scena italiana in un concerto pensato per lanciare un messaggio di rinascita e speranza dedicato alle nuove generazioni.

“Dopo la notte”, il cast del concerto di Viareggio

Accanto alla direttrice artistica Veronica Lucchesi, che firmerà anche alcune interpretazioni della serata, saliranno sul palco Paola Turci e Malika Ayane, insieme a Marco Castello, cantautore e polistrumentista siracusano, alla cantautrice Lamante e alla ricerca sonora tra folk e contemporaneità dei Santamarea.

Completano la line up Sarafine, produttrice e cantautrice vincitrice di X Factor 2023, e il giovane cantautore Nicolas Zullo. Sul fronte strumentale ci saranno Piero Perelli alla batteria, Carmelo Drago al basso e Giuseppe Scardino ai fiati, mentre alla dimensione corale contribuirà il Coro Donne Incanto, gruppo vocale femminile di Camaiore diretto da Karen Del Greco.

Ciascun artista ha aderito all’invito a titolo completamente gratuito, in quello che gli organizzatori descrivono come un grande abbraccio collettivo, per dimostrare come dalla memoria possa nascere la volontà di costruire un futuro sicuro e umano.

Le parole di Veronica Lucchesi

A raccontare lo spirito della serata è la direttrice artistica Veronica Lucchesi:

“Ho accolto con grande entusiasmo ed emozione la chiamata dell’associazione Il Mondo che Vorrei. È stato bello coniugare il loro desiderio di celebrare e commemorare un giorno così pieno di significato con l’energia propulsiva della musica. Il loro coraggio, la loro forza e il loro amore hanno risuonato dentro di me e mi hanno guidata emotivamente verso la scelta degli artisti e delle artiste che vedrete su quel palcoscenico. Avremo il piacere di ascoltare voci e sonorità che non solo stimo, ma credo possano portare un messaggio e una luce in una serata speciale come questa. Splendide voci, anime meravigliose e sensibilità di grande valore. Penso che sarà una serata emozionante.”

“Dopo la notte”, data e ingresso

Il concerto Dopo la notte si terrà martedì 30 giugno 2026 dalle 20:30 al Beach Stadium “Matteo Valenti” sul molo di Viareggio. L’ingresso è gratuito. L’evento gode dei patrocini della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e dei Comuni di Viareggio e Camaiore, tra gli altri, ed è realizzato grazie al sostegno di numerosi partner del territorio.

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