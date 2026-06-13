13 Giugno 2026
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Fabio Gattone
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13 Giugno 2026

Giulia Molino lancia “Magico latino” tra ritmo estivo e leggerezza

La cantautrice e rapper napoletana guarda all’estate tra ritmi latini, incontri fugaci e voglia di leggerezza

News di Fabio Gattone
Giulia Molino pubblica il singolo estivo "Magico latino"
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Giulia Molino punta sull’atmosfera estiva con il nuovo singolo Magico latino, in radio e negli store digitali dal 12 giugno 2026. Il brano arriva dopo Capa Fresca, pubblicato ad aprile; e racchiude l’atmosfera leggera dell’estate, espressa anche attraverso un sound latino.

Giulia Molino sceglie le sonorità latine per l’estate 2026

Pubblicato per Wannabe Records e distribuito da Sony Music Italy, Magico latino si muove tra ritmi latini e immagini che richiamano le notti estive. Al centro del racconto ci sono incontri improvvisi, attrazioni destinate a consumarsi nel giro di poche ore, e la voglia di vivere il momento senza troppe aspettative.

Il brano descrive quel continuo rincorrersi tra due persone che si cercano, si perdono e si ritrovano, trasformando ogni attimo condiviso in un ricordo destinato a restare.

Giulia Molino lancia il brano "Magico latino" per l'estate 2026

“Magico Latino” presentato dall’artista

Parlando del singolo, Giulia Molino ha spiegato: “Il brano nasce da un momento di sperimentazione e divertimento in studio, e rispecchia un sentimento di libertà tipico della bella stagione. Il sound vuole trasportare altrove l’orecchio dell’ascoltatore, su una spiaggia al tramonto o nei vicoli della città amata. Per me, “Magico Latino” è corpo e voce che si muovono sulle note, evocando la leggerezza di cui ognuno di noi ha bisogno”.

La cantautrice e rapper napoletana ha scelto di accompagnare il suo pubblico durante quest’estate con un brano immediato e leggero. Magico latino segue a M’annammor’e me, brano pubblicato nel 2025 e dedicato all’autodeterminazione femminile. Pochi mesi fa, Giulia Molino ha rilasciato Capa Fresca, urban ballad che mescola italiano e dialetto napoletano.

Con Magico latino, la cantante apre ora un nuovo capitolo musicale legato alle sonorità estive e alla contaminazione tra pop, urban e suggestioni latine.

La foto di Giulia Molino è di Alessandro Peruggi

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