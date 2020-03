Giulia Molino riesce a conquistare l’ultimo posto nella finale di Amici 19

Giulia Molino Amici 19. Per la cantante già fuori con l’album Va tutto bene per Virgin Records, arriva il momento di giocarsi l’ultima carta per accedere alla finale di Amici di Maria De Filippi.

Ecco come è andata la semifinale di Giulia Molino.

GIULIA MOLINo Amici 19 semifinale

La ragazza, essendo risultata la seconda preferita dal pubblico attraverso il televoto, ha la possibilità di esibirsi. Se otterrà il 75% dei sì dai giudici passerà direttamente in finale.

Giulia Molino canta Tu si ‘na cosa grande. Ecco come votano le diverse giurie:

Vota la giuria:

Vessicchio = sì

Cannito = sì

Veronica Peparini = sì

Timor Steffans = no

Celentano = sì

Stash = sì

Zerbi = sì

Pettinelli = no

Marcuzzi: sì

Incontrada = no

Giulia non riesce ad accedere direttamente alla finale. La ragazza è contrariata in quanto pensa di aver seguito i consigli dei professori nel non caricare troppo.

Nella sfida del primo girone Giulia canta, per ultima, il suo inedito Va tutto bene cercando di togliere il primo posto a Gaia.

Arriva il momento di vedere chi è il primo finalista di Amici 19… ma c’è un pari merito tra Giulia e Gaia al primo posto. Si avvia una sfida per lo spareggio.

Per la prima prova delle due ragazze Stash propone una comparata su Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, Vorrei la pelle nera e Crazy in love di Beyonce.

Per Stash entrambe centrano l’obbiettivo. La seconda comparata è su canzoni di Adele.

Vince Gaia che è ufficialmente la prima finalista di Amici 19.

Giulia parte nel secondo girone con Il cielo nella stanza di Salmo.

Finita la sfida Javier è il secondo finalista di Amici 19, la gara continua.

Per il terzo ed ultimo girone la ragazza canta Insieme a te non ci sto più.

Nicolai è primo in classifica ed è quindi il terzo finalista. La sfida finale è tra due cantanti, Giulia e Nyv.

La sfida finale

In questa sfida giudica il televoto.

Parte Giulia cantando uno degli inediti del suo disco (vedi qui), Le domeniche di maggio.

Nyv risponde con Un’estate fa di Franco Califano in una versione riarrangiata.

Seconda sfida con Giulia Molino che canta Meraviglioso amore mio di Arisa e Nyv interpreta l’inedito Personne.

Ultimo brano per Giulia… Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni mentre per Nyv Con il nastro rosa di Battisti.

Giulia riesce a battere Nyv ed è ufficialmente la quarta ed ultima finalista di Amici 19.

