Giulia Molino è salita sul palco di Piazza Mercurio a Massa per ritirare il Premio Lunezia 2020. La cantautrice terza classificata all’ultima edizione di Amici ha conquistato l’ambito riconoscimento per il brano Le Domeniche di Maggio (Ne abbiamo parlato Qui).

L’artista, già prima di salire sul palco, ha esternato la sua soddisfazione con un post sui social.

Poi in una storia su Instagram ha scritto.

“Un Premio inatteso. Un Premio non soltanto mio, ma nostro. Non avrei mai pensato di ricevere un riconoscimento musicale-letterario così importante. Mi sembra ieri che ho iniziato ad imprimere per la prima volta le mie emozioni su carta. Ma senza il vostro costante supporto, essenziale per me,oggi non sarei così felice.”