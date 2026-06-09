Testo e significato di Piccola Mia, il nuovo singolo di Niko Pandetta, in uscita mercoledì 10 giugno per N.P. Production / Warner Music Italy. Una canzone dedicata alla figlia nel giorno del suo primo compleanno, che mostra un volto inedito dell’artista.
Dopo l’album Malavita, che lo aveva riportato al centro della scena rap e urban italiana, Niko Pandetta cambia registro con un brano lontano dalle atmosfere più dure che hanno segnato gran parte della sua produzione.
Niko Pandetta – “Piccola Mia”: il significato del brano
Piccola Mia nasce da una dimensione profondamente personale e si sviluppa come una lettera aperta alla figlia. Tra ricordi e promesse, Niko Pandetta mette da parte la costruzione artistica per lasciare spazio alle emozioni: il racconto di un padre che parla di mancanza, amore e desiderio di vivere ogni momento accanto alla propria bambina.
Nel brano emerge la fragilità di un padre che vive da lontano alcuni dei momenti più importanti della crescita della figlia, ma anche la forza di una promessa che attraversa ogni strofa: esserci comunque, proteggere, amare senza condizioni.
Anche dal punto di vista musicale il pezzo segna una novità. Le melodie che hanno reso riconoscibile lo stile di Niko Pandetta assumono qui toni più morbidi e delicati, su una produzione intima e avvolgente che richiama la dolcezza di una ninna nanna. È, nelle parole della sua etichetta, probabilmente il brano più personale mai pubblicato dall’artista.
Il testo di “Piccola Mia”
Il testo di “Piccola Mia” sarà disponibile in questa pagina a partire da mercoledì 10 giugno, giorno di uscita del singolo.
È troppo fredda questa cella
o qua ho l’umore a terra
però scaldavo il cuore
quando pensavo a lei
piccola brilla sei una stella
tra tutte la più bella
ti porterò con me
dovunque sto, ovunque sei
ricordo bene il giorno
che sei nata
purtroppo io non ero lì
ma ricordo il peso di ogni lacrima spezzata
Cosa ne sanno che vorrei soldo guardarti
mentre ti addormenti
e stare ancora lì quando avrai gli occhi aperti
godermi tutti i pianti tutti i tuoi silenzi
spiare nel tuo sguardo
chissà che cosa pensi
e poi prenderti in braccio
se la mamma è stanca
il tempo passa ma non sai quanto mi manca
però mi sei vicina anche se sei lontana
perché sei la mia luca se il buio mi schiaccia
Piccola mia, sei l’amore, sei la vita mia
ti ho tenuto solo per un’ora
giuro che non ti lascerò sola
e non piangere piccola mia
che stanotte lo sai passerà
tranquilla non avere paura
che ti proteggerà il tuo papà
e te lo giuro ti proteggerò
Tutto ciò che serve giuro io lo farò
per darti una vita che però non sia
difficile come è stata la mia
tu sei tutti i soldi, tutte le speranze
tu sei l’unica a cui devo dire grazie
tu sei l’unica che mi mantiene sveglio
e che mi fa provare ad essere meglio
Ho perso il tempo, ho perso una strada
però non ho mai perso la speranza
quando ti penso si cancella tutta l’ansia
e tutti i giorni immagino il battito del tuo cuore
ti ascolto pronunciare male le prime parole
piccola mia, dormi tranquilla
perché davanti hai un futuro che brilla
e quando un bacio ti sveglierà
sarà tra le braccia del tuo papà
Piccola mia, sei l’amore, sei la vita mia
ti ho tenuto solo per un’ora
giuro che non ti lascerò sola
e non piangere piccola mia
che stanotte lo sai passerà
tranquilla non avere paura
che ti proteggerà il tuo papà
Crediti del brano
Titolo: Piccola Mia
Artista: Niko Pandetta
Autori: Niko Pandetta, Janax, Tempoxso
Produzione: Janax, Tempoxso
Etichetta: N.P. Production / Warner Music Italy
Data di uscita: 10 giugno 2026
Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.