Testo e significato di Piccola Mia, il nuovo singolo di Niko Pandetta, in uscita mercoledì 10 giugno per N.P. Production / Warner Music Italy. Una canzone dedicata alla figlia nel giorno del suo primo compleanno, che mostra un volto inedito dell’artista.

Dopo l’album Malavita, che lo aveva riportato al centro della scena rap e urban italiana, Niko Pandetta cambia registro con un brano lontano dalle atmosfere più dure che hanno segnato gran parte della sua produzione.

Niko Pandetta – “Piccola Mia”: il significato del brano

Piccola Mia nasce da una dimensione profondamente personale e si sviluppa come una lettera aperta alla figlia. Tra ricordi e promesse, Niko Pandetta mette da parte la costruzione artistica per lasciare spazio alle emozioni: il racconto di un padre che parla di mancanza, amore e desiderio di vivere ogni momento accanto alla propria bambina.

Nel brano emerge la fragilità di un padre che vive da lontano alcuni dei momenti più importanti della crescita della figlia, ma anche la forza di una promessa che attraversa ogni strofa: esserci comunque, proteggere, amare senza condizioni.

Anche dal punto di vista musicale il pezzo segna una novità. Le melodie che hanno reso riconoscibile lo stile di Niko Pandetta assumono qui toni più morbidi e delicati, su una produzione intima e avvolgente che richiama la dolcezza di una ninna nanna. È, nelle parole della sua etichetta, probabilmente il brano più personale mai pubblicato dall’artista.

Il testo di “Piccola Mia”

Il testo di “Piccola Mia” sarà disponibile in questa pagina a partire da mercoledì 10 giugno, giorno di uscita del singolo.

È troppo fredda questa cella

o qua ho l’umore a terra

però scaldavo il cuore

quando pensavo a lei

piccola brilla sei una stella

tra tutte la più bella

ti porterò con me

dovunque sto, ovunque sei

ricordo bene il giorno

che sei nata

purtroppo io non ero lì

ma ricordo il peso di ogni lacrima spezzata

Cosa ne sanno che vorrei soldo guardarti

mentre ti addormenti

e stare ancora lì quando avrai gli occhi aperti

godermi tutti i pianti tutti i tuoi silenzi

spiare nel tuo sguardo

chissà che cosa pensi

e poi prenderti in braccio

se la mamma è stanca

il tempo passa ma non sai quanto mi manca

però mi sei vicina anche se sei lontana

perché sei la mia luca se il buio mi schiaccia

Piccola mia, sei l’amore, sei la vita mia

ti ho tenuto solo per un’ora

giuro che non ti lascerò sola

e non piangere piccola mia

che stanotte lo sai passerà

tranquilla non avere paura

che ti proteggerà il tuo papà

e te lo giuro ti proteggerò

Tutto ciò che serve giuro io lo farò

per darti una vita che però non sia

difficile come è stata la mia

tu sei tutti i soldi, tutte le speranze

tu sei l’unica a cui devo dire grazie

tu sei l’unica che mi mantiene sveglio

e che mi fa provare ad essere meglio

Ho perso il tempo, ho perso una strada

però non ho mai perso la speranza

quando ti penso si cancella tutta l’ansia

e tutti i giorni immagino il battito del tuo cuore

ti ascolto pronunciare male le prime parole

piccola mia, dormi tranquilla

perché davanti hai un futuro che brilla

e quando un bacio ti sveglierà

sarà tra le braccia del tuo papà

Piccola mia, sei l’amore, sei la vita mia

ti ho tenuto solo per un’ora

giuro che non ti lascerò sola

e non piangere piccola mia

che stanotte lo sai passerà

tranquilla non avere paura

che ti proteggerà il tuo papà

Crediti del brano

Titolo: Piccola Mia

Artista: Niko Pandetta

Autori: Niko Pandetta, Janax, Tempoxso

Produzione: Janax, Tempoxso

Etichetta: N.P. Production / Warner Music Italy

Data di uscita: 10 giugno 2026