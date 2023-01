Niko Pandetta: arriva la versione fisica di “Ricorso inammissibile” con due nuovi brani e un featuring

Dopo il successo di Bella vita Niko Pandetta ha lanciato, proprio nei giorni in cui è stato arrestato (vedi qui) il nuovo album intitolato Ricorso inammissibile. Pubblicato solo in versione digitale per ADA Music Italy, ora l’album arriva anche in versione fisica con nuovi contenuti.

Il disco precedente, Bella vita, ha ottenuto un grandissimo successo conquistando il disco d’oro e classificandosi al 47esimo posto tra gli album più venduti in Italia nel 2022, nonché quinto disco più venduto dell’anno per Warner Music Italy, di cui ADA è parte, dopo Irama, Capo Plaza, Ed Sheeran e Ghali.

Risultati arrivati grazie anche al successo del singolo Pistole nella fendi, brano certificato con il disco d’oro e ormai molto vicino al platino.

Come dicevamo il nuovo disco, Ricorso Inammissibile, è stato pubblicato poco dopo il suo arresto (L’artista ha passato le ultime settimane di “libertà” in studio di registrazione per poter chiudere il disco) e ora arriva in versione arricchita da due nuove tracce: Ciao e BamBamBam in collaborazione con Neima Ezza.

Il primo dei due brani, Ciao, parla di una storia d’amore ed è accompagnata da sonorità Club in salsa Trap. BamBamBam invece racconta del passato di Niko Pandetta e della rivalsa ottenuta grazie alla musica.

Qui a seguire il link per acquistare Ricorso inammissibile.