Niko Pandetta, prima del carcera, ha "reccato"... esce il 21 ottobre il nuovo album, "Ricorso inammissibile"

Niko Pandetta nuovo album Ricorso inammissibile è il titolo del disco in arrivo, a meno di un anno di distanza dal progetto Bella vita, già certificato con il disco d’oro.

Solo ieri vi abbiamo dato la notizia dell’arresto del rapper neo melodico Niko Pandetta in questo articolo.

Pandetta, dopo la notifica della condanna a quanto pare si è reso irreperibile per poi essere trovato dalla polizia nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano.

E così, sempre nella giornata di ieri, dallo staff del rapper è arrivata la conferma dell’arresto…

Nell’ultimo periodo Niko era chiuso in se stesso consapevole di ciò che sarebbe successo. Ha lavorato H24 per essere pronto ad ogni evenienza. Sapeva che stava per arrivare un periodo buio.

Nel nostro articolo precedente su Niko Pandetta dicevamo, basandoci sulle parole postate da lui stesso sui social, che nel 2023 sarebbe arrivato un nuovo disco. In realtà il nuovo album arriverà molto prima di quello che si poteva aspettare… questo venerdì, 21 ottobre, per Ada Music Italy. Ecco il seguito del messaggio postato dallo staff sui social…

“Niko è un uomo che ha sempre saputo prendersi le proprie responsabilità e lo farà a testa alta anche questa volta e chi lo conosce lo sa bene. È stato in silenzio perché dal giorno della notizia della sua condanna ha voluto allontanarsi dal mondo dei social concentrandosi solo sulla musica. Sapeva di avere poco tempo.

Niko non si è mai scordato di voi e non si è mai fermato per i fan e per la gente che lo sostiene. Ha deciso che della sua condanna ne farà un punto di forza.

Ricorso inammissibile diceva quel foglio..“