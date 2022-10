Niko Pandetta arrestato a Milano. Dopo la condanna era latitante

Niko Pandetta arrestato. Il rapper catanese noti per la hit Pistole nella Fendi è stato arrestato poche ore fa nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano a seguito della condanna a quattro anni per spaccio di stupefacenti. Pandetta si era infatti reso irreperibile dopo la condanna e quindi all’imputazione si aggiungerebbe ora anche l’evasione.

All Music Italia aveva riportato in questo articolo le dichiarazioni del rapper che, sui social, si diceva pronto a pagare il suo debito con lo stato. Nell’aggiornamento di quel articolo avevamo anche comunicato che Niko Pandetta era stato arrestato domenica scorsa, come comunicatoci con un messaggio attraverso il suo profilo ufficiale.

Messaggio che trovate a seguire e che, alla luce di quanto successo oggi, si è rivelato non veritiero.

Niko Pandetta Arrestato

Era stato il cantante stesso a confermare sui social la sua condanna a quattro anni di carcere dopo che la cassazione aveva respinto il ricordo dei suoi avvocati rendendola definitiva. E se Niko Pandetta pronto all’arresto, proprio sui social, in realtà ha poi fatto perdere le sue tracce ai carabinieri.

La Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Milano lo ha quindi rintracciato dove si era nascosto, ovvero a Milano nel quartiere Quarto Oggiaro.

Niko Pandetta, nonostante il carcere, dovrebbe pubblicare un nuovo album nel 2023 come da lui stesso spiegato qui.