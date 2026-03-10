Niko Pandetta annuncia Malavita: il nuovo album con Kid Yugi, Guè, Tony Boy e tanti altri

Niko Pandetta annuncia l’uscita del nuovo album Malavita, prevista per il 27 marzo. Il progetto arriva a quasi tre anni di distanza dal disco Cella 5 ed è caratterizzato da una lunga lista di collaborazioni con artisti della scena rap italiana.

L’annuncio è arrivato direttamente dai social dell’artista, che su Instagram ha condiviso titolo, copertina e data di pubblicazione del disco ringraziando tutte le persone coinvolte nella realizzazione del progetto.

“Malavita – fuori il 27/03. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di ogni aspetto di questo disco. Grazie a tutti i colleghi che hanno partecipato a tutti i producer per la musica, ai grafici, i videomaker, grazie al mio team che ha lavorato senza pausa nonostante le difficoltà. Siete la mia famiglia! Sono felice di avervi avuto al mio fianco nella tempesta. Speriamo di poterci godere il sole tutti insieme”.

Niko Pandetta torna con l’album Malavita

Il nuovo progetto discografico arriva dopo una serie di singoli pubblicati negli ultimi anni, tra cui Qualcuno ha fatto la spia realizzato insieme a Artie 5ive, primo estratto collegato all’album.

Malavita rappresenta anche un passaggio importante dal punto di vista discografico. Dopo le precedenti uscite distribuite da ADA / Warner Music, il nuovo progetto segna infatti l’ingresso di Niko Pandetta nel roster di Warner Records, label del gruppo Warner Music.

L’album sarà composto da tredici tracce e include numerosi featuring con artisti della scena rap italiana.

L’uscita del disco è stata anticipata da enormi cartelloni pubblicitari con la lista degli artisti coinvolti, Pandetta compreso, senza che fosse svelato di chi fosse il progetto.

La copertina dell’album

La copertina del disco mostra Niko Pandetta disteso all’interno di una fontana, immerso in un liquido rosso mentre indossa un abito bianco. L’immagine è ambientata sotto una scultura di cavalli e richiama un immaginario cinematografico legato al titolo del progetto. La scena è completata dalla presenza di rose rosse galleggianti nell’acqua e dal classico bollino Parental Advisory.

