2 Marzo 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
2 Marzo 2026

Niko Pandetta lancia il singolo d’impatto “Qualcuno ha fatto la spia” con Artie 5ive

L'artista, noto anche per le sue vicende giudiziarie, racconta la realtà da cui proviene con un immaginario street

News di Fabio Gattone
Niko Pandetta torna con il brano "Qualcuno ha fatto la spia" feat. Artie 5ive
Niko Pandetta torna sulle scene musicali con il singolo Qualcuno ha fatto la spia. Nel brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy dal 27 febbraio 2026, è presente il rapper Artie 5ive.

Qualcuno ha fatto la spia è un pezzo diretto e immediato, che unisce realismo, melodia e impatto sonoro. Il testo alterna immagini di strada e dinamiche sentimentali, creando una sensazione di tensione costante. Da un lato, ci sono la polizia, le volanti, la fuga e la corsa. Dall’altro, c’è il legame con una figura femminile, magnetica e pericolosa, che è complice e punto di riferimento.

Niko Pandetta lancia il singolo "Qualcuno ha fatto la spia" feat. Artie 5ive

Il ritmo del pezzo è serrato, e la pressione resta alta dall’inizio alla fine. Costruito su una cassa dritta dai BPM elevati, il brano corre senza rallentare. La sua energia richiama il battito accelerato di chi vive sempre sul filo, senza possibilità di fermarsi.

Qualcuno ha fatto la spia ripropone le caratteristiche tipiche della musica di Niko Pandetta: linee vocali incisive, un ritornello che resta in testa fin dal primo ascolto, e una scrittura diretta e riconoscibile.

Artie 5ive, esponente della scena rap e urban italiana, partecipa con una strofa intensa e personale. In questo modo, amplia il racconto con immagini che mescolano desiderio di una via d’uscita, attrazione per il rischio e malinconia.

Qualcuno ha fatto la spia è un singolo senza filtri, confermando la capacità di Niko Pandetta di raccontare la realtà da cui proviene con forza, credibilità e innovazione musicale.

All Music Italia

