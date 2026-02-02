2 Febbraio 2026
Certificazioni FIMI
2 Febbraio 2026

Certificazioni FIMI settimana 5: Artie 5ive, Geolier, Tiziano Ferro e Cremonini tra i premiati. Primo oro per Eddie Brock

Dai singoli italiani al doppio platino di 50 Cent, ecco tutti gli artisti premiati da FIMI,

certificazioni fimi settimana 5 2026
Le certificazioni FIMI settimana 5 2026 confermano che la scena italiana è ancora al centro dell’interesse commerciale. Dopo l’oro lampo di sette giorni fa per Geolier, questa nuova tornata di certificazioni vede protagonista Artie 5ive, Tiziano Ferro e diversi altri artisti.

Di seguito le soglie in vigore per l’anno 2026 (invariate rispetto al 2025) per le certificazioni di singoli e album:

  • Singoli: Oro 50.000 copie / Platino 100.000 copie
  • Album e EP: Oro 25.000 copie / Platino 50.000 copie

Certificazioni FIMI settimana 5 – Singoli internazionali

Questa settimana solo un singolo internazionale ottiene la certificazione in Italia. Si tratta del disco d’oro per EoO di Bad Bunny, traguardo che arriva a un anno esatto dalla pubblicazione.

Certificazioni FIMI settimana 5 – Album internazionali

Doppio platino per Get Rich or Die Tryin’, la colonna sonora del film omonimo firmata 50 Cent, ancora oggi tra i dischi rap più rilevanti nel catalogo Interscope.

Disco d’oro invece per I Love You., album di debutto dei The Neighbourhood del 2013, tornato in auge anche grazie a TikTok.

Cliccate in basso su continua per le certificazioni per album e singoli italiani.

