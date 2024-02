Niko Pandetta pubblica per la prima volta in versione cd “Bella vita Deluxe”

A distanza di quasi un anno è mezzo dall’uscita della versione digitale di “Bella vita Deluxe“, l’album di Niko Pandetta originariamente uscito a gennaio del 2022 per ADA Music Italy/Warner, il disco del contestato rapper arriva finalmente in formato fisico con nuove tracce.

“Bella vita” è stato interamente prodotto a quattro mani da Tempoxso e Jjanax e vanta all’interno collaborazioni nazionali e internazionali di spessore. Da VillaBanks a MamboLosco, da Side Baby a Hypno Carlito passando per Massimo Pericolo.

Nella tracklist del progetto diverse hit del rapper tra cui “Pistole nella Fendi“, singolo da oltre 35 milioni di streams sul solo Spotify e “Bella vita“, entrambe certificate con il disco d’oro.

Nella 13esima settimana del 2023, grazie anche alla spinta della versione Deluxe digitale il disco ha ottenuto la certificazione disco di platino per le oltre 50.000 copie/unità.

Questa a seguire la tracklist di “Bella vita Deluxe” contenente quattro bonus track aggiuntive rispetto alla versione originale pubblicata a gennaio 2022.

Il disco esce l’1 marzo 2024 per NP Production con distribuzione ADA Music Italy. QUI il link per il pre-order del disco (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).