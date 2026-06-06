Vasco Rossi guarda già al 2027 e lo fa con un annuncio che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan. Attraverso un post pubblicato sui social, il rocker ha parlato di un progetto ribattezzato “Giubileo di Vasco”, una serie di appuntamenti che si svolgeranno a Roma nella primavera del prossimo anno e che culmineranno a giugno con il tradizionale Live con Vasco.

Nel messaggio, l’artista parla di una serie di eventi destinati ad accompagnare il pubblico per diversi mesi e di un’iniziativa che potrebbe coinvolgere oltre 500 mila persone. Al momento, però, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul programma.

Il “Giubileo di Vasco” partirà da Roma

Secondo quanto scritto da Vasco Rossi, sarà la Capitale a ospitare le celebrazioni dedicate alla sua carriera.

“Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il ‘Giubileo di Vasco’. La Capitale, la Città Eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni.”

Il post lascia intendere che non si tratterà di un singolo evento, ma di un calendario di iniziative distribuite nell’arco di più mesi.

Oltre 500 mila persone coinvolte

Tra i passaggi che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è quello relativo ai numeri attesi.

“Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi.”

Non è ancora chiaro a quale evento faccia riferimento il cantante né quali saranno le modalità di partecipazione. Proprio questo elemento sta alimentando le prime ipotesi tra i fan sui social.

Il finale con Live con Vasco 2027

Nel messaggio viene indicato anche il periodo conclusivo delle celebrazioni.

“Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero: sotto il palco, con il tradizionale appuntamento Live con Vasco.”

Il riferimento sembra anticipare il ritorno di Live con Vasco nell’estate 2027, anche se al momento non sono state annunciate date, città o venue.

Cosa sappiamo finora

Al momento le informazioni confermate sono poche:

il progetto è stato definito “Giubileo di Vasco”;

si svolgerà a Roma nella primavera del 2027;

nella primavera del 2027; coinvolgerà diverse iniziative distribuite nel tempo;

è previsto un evento che dovrebbe superare le 500 mila presenze;

la conclusione sarà legata a Live con Vasco 2027.

Per il resto bisognerà attendere gli annunci promessi nelle prossime settimane, quando dovrebbero arrivare i primi dettagli ufficiali sul programma e sugli appuntamenti previsti nella Capitale.