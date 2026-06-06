6 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
6 Giugno 2026

Vasco Rossi annuncia il “Giubileo di Vasco”: Roma al centro delle celebrazioni del 2027

Il rocker annuncia una serie di appuntamenti nella Capitale e parla di un evento destinato a coinvolgere oltre 500 mila persone.

News di Oriana Meo
Vasco Rossi annuncia il Giubileo di Vasco a Roma nel 2027
Condividi su:

Vasco Rossi guarda già al 2027 e lo fa con un annuncio che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan. Attraverso un post pubblicato sui social, il rocker ha parlato di un progetto ribattezzato “Giubileo di Vasco”, una serie di appuntamenti che si svolgeranno a Roma nella primavera del prossimo anno e che culmineranno a giugno con il tradizionale Live con Vasco.

Nel messaggio, l’artista parla di una serie di eventi destinati ad accompagnare il pubblico per diversi mesi e di un’iniziativa che potrebbe coinvolgere oltre 500 mila persone. Al momento, però, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul programma.

Il “Giubileo di Vasco” partirà da Roma

Secondo quanto scritto da Vasco Rossi, sarà la Capitale a ospitare le celebrazioni dedicate alla sua carriera.

“Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il ‘Giubileo di Vasco’. La Capitale, la Città Eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni.”

Il post lascia intendere che non si tratterà di un singolo evento, ma di un calendario di iniziative distribuite nell’arco di più mesi.

Oltre 500 mila persone coinvolte

Tra i passaggi che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è quello relativo ai numeri attesi.

“Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi.”

Non è ancora chiaro a quale evento faccia riferimento il cantante né quali saranno le modalità di partecipazione. Proprio questo elemento sta alimentando le prime ipotesi tra i fan sui social.

Il finale con Live con Vasco 2027

Nel messaggio viene indicato anche il periodo conclusivo delle celebrazioni.

“Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero: sotto il palco, con il tradizionale appuntamento Live con Vasco.”

Il riferimento sembra anticipare il ritorno di Live con Vasco nell’estate 2027, anche se al momento non sono state annunciate date, città o venue.

Cosa sappiamo finora

Al momento le informazioni confermate sono poche:

  • il progetto è stato definito “Giubileo di Vasco”;
  • si svolgerà a Roma nella primavera del 2027;
  • coinvolgerà diverse iniziative distribuite nel tempo;
  • è previsto un evento che dovrebbe superare le 500 mila presenze;
  • la conclusione sarà legata a Live con Vasco 2027.

Per il resto bisognerà attendere gli annunci promessi nelle prossime settimane, quando dovrebbero arrivare i primi dettagli ufficiali sul programma e sugli appuntamenti previsti nella Capitale.

All Music Italia

Articoli più letti

Tony Boy, ritratto promozionale del rapper per il singolo Cuore rotto 1

Tony Boy cambia stagione: "Cuore rotto" è il singolo per l'estate dopo i palasport
Geolier nella foto promozionale del singolo Autorità (Cani Randagi), in uscita il 4 giugno 2026 2

Geolier torna con "Autorità", un banger estivo alla vigilia degli stadi
Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026, collage con Ditonellapiaga e gli artisti della settimana 3

Pagelle Nuovi Singoli 5 giugno 2026: Ditonellapiaga (8), Francesca Michielin (7½), Luk3 (5)
Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors nella foto promozionale del singolo Partenope in uscita il 5 giugno 2026 4

Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors: il richiamo del Sud in “Partenope”
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 5

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
New Music Friday settimana 23 2026 Radio Date 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 23 del 2026
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 7

Geolier, il tour 2026 entra nel vivo: da San Siro al triplo Maradona sold out
Eros Ramazzotti durante un live del tour negli stadi italiani 2026 legato ai 30 anni di Dove c’è musica 8

Eros Ramazzotti, conto alla rovescia per gli stadi: si parte il 6 giugno
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 9

Max Pezzali, parte dagli stadi un'estate da oltre 650mila biglietti venduti
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.