10 Giugno 2026
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Alessandro Genovese
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10 Giugno 2026

Le Vibrazioni, arriva Ambiguità (così strafatta di coriandoli): testo e significato del nuovo singolo

Il ritorno discografico della band passa da un nuovo singolo firmato da Francesco Sarcina e da una fase di rilancio del progetto.

News di Alessandro Genovese
Le Vibrazioni nuovo singolo Ambiguità (così strafatta di coriandoli)
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Testo e significato di Ambiguità (così strafatta di coriandoli), il nuovo singolo de Le Vibrazioni, in uscita il 12 giugno.

Il brano segna il ritorno discografico della band guidata da Francesco Sarcina e arriva in una fase di rinnovamento del progetto. Oltre alla nuova musica, il gruppo ha annunciato una piattaforma digitale completamente ripensata, pensata per avvicinare ulteriormente il pubblico e offrire contenuti esclusivi.

L’uscita del singolo coincide anche con l’avvio di una nuova stagione live che porterà Le Vibrazioni in tour in tutta Italia durante l’estate.

Le Vibrazioni – Ambiguità (così strafatta di coriandoli): il significato del brano

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul significato di Ambiguità (così strafatta di coriandoli). Il titolo lascia intravedere immagini e suggestioni che potranno essere analizzate una volta disponibile il testo integrale del brano.

La canzone porta la firma di Francesco Sarcina e rappresenta il primo capitolo di un percorso che nei prossimi mesi vedrà la band pubblicare nuova musica e tornare stabilmente dal vivo.

Il testo di Ambiguità (così strafatta di coriandoli)

Il testo di Ambiguità (così strafatta di coriandoli) sarà disponibile in questa pagina a partire dal 12 giugno, giorno di uscita del singolo.
L’analisi completa del testo verrà aggiornata non appena saranno disponibili le parole della canzone. In questa fase il brano rappresenta soprattutto il ritorno de Le Vibrazioni con un nuovo capitolo discografico che accompagna il lancio della piattaforma digitale della band e il tour estivo.

Crediti del brano

▸ Titolo • Ambiguità (così strafatta di coriandoli)
▸ Artista • Le Vibrazioni
▸ Autore • Francesco Sarcina
▸ Data di uscita • 12 giugno

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

L’immagine di copertina dell’articolo è tratta dalla pagina Instagram dell’artista.

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