Federico Zampaglione sarà presidente di giuria della nuova edizione di Promuovi la tua musica, il contest dedicato agli artisti emergenti che nelle scorse stagioni ha coinvolto oltre 3.000 partecipanti. Il leader dei Tiromancino sarà anche testimonial del format.

La finale verrà trasmessa da Radio Italia Tv e si svolgerà negli studi di Radio Italia Solomusicaitaliana, sullo stesso palco che ospita i concerti di Radio Italia Live.

La conduzione è affidata a Mauro Marino. Nel corso della serata Zampaglione si esibirà dal vivo e riceverà un premio alla carriera.

Le selezioni di “Promuovi la tua musica”: dalle città italiane alla finale di Milano

Le selezioni sono partite a maggio 2026 tra Roma e Milano e proseguono in altre città italiane fino a gennaio 2027. Venticinque artisti accederanno alla semifinale di Milano, ma solo quindici arriveranno alla finale trasmessa da Radio Italia Tv.

La direzione artistica è curata da Fanya Di Croce, con la co-direzione del produttore e ingegnere del suono Marco Barusso. Il format punta ad avvicinare gli emergenti al mondo musicale, offrendo loro il confronto con una giuria di esperti e la possibilità di promuovere il proprio progetto attraverso radio, televisione e stampa.

Le parole di Fanya Di Croce

La direttrice artistica ha commentato così il traguardo raggiunto dal contest:

“Sono particolarmente felice e orgogliosa del traguardo raggiunto da ‘Promuovi la tua musica’. Quella che vivremo non sarà soltanto una finale, ma soprattutto un nuovo inizio: un’apertura concreta e importante verso il mondo della musica emergente, che merita spazi, ascolto e opportunità reali.

Portare giovani artisti e progetti originali all’interno di un network nazionale così prestigioso rappresenta per noi un risultato straordinario e un segnale importante per tutto il settore musicale.

Credo fortemente che i talenti emergenti abbiano bisogno di essere accompagnati, valorizzati e messi nelle condizioni di esprimersi davanti a un pubblico sempre più ampio.”

Le informazioni per iscriversi al contest e inviare la propria canzone sono sul sito promuovilatuamusica.it.