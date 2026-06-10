Antonio Marino pubblica il singolo Musica Lontana, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 giugno 2026. Il cantautore, attore e vocal coach è reduce dall’esperienza a The Voice Generations; e torna con un brano che apre un nuovo capitolo della sua vita artistica.

Musica Lontana, accompagnato dal videoclip ufficiale visibile su YouTube, racconta un episodio di vita reale che si trasforma in un momento di riflessione sulla leggerezza e sugli imprevisti quotidiani.

“Musica Lontana”, il nuovo capitolo artistico di Antonio Marino

La canzone nasce da una giornata al mare vissuta dall’artista tra rumori, voci e incontri inaspettati.

“Avevo le mie cuffie e cercavo di dormire, sognando una spiaggia deserta dove riuscire finalmente a rilassarmi. Alla fine, però, ho passato la giornata a parlare con tutta la spiaggia. Ho capito che spesso non arriva ciò che pensiamo di volere, ma ciò di cui abbiamo davvero bisogno. E forse io avevo bisogno proprio di leggerezza”, racconta Antonio Marino.

Il risultato è un brano dal testo diretto e immediato, sostenuto da una melodia che unisce influenze salsa e reggaeton senza allontanarsi dalle sonorità mediterranee che da sempre caratterizzano il suo repertorio.

Dal teatro alla televisione: il percorso di Antonio Marino

Originario di Pozzuoli, Antonio Marino ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, teatro e televisione.

Tra le esperienze più importanti figurano produzioni teatrali di successo come C’era una volta… Scugnizzi al fianco di Sal Da Vinci e Il Pianeta Proibito con Lorella Cuccarini, spettacolo diretto da Luca Tommassini.

Parallelamente ha partecipato a diversi festival musicali internazionali rappresentando l’Italia e ottenendo riconoscimenti che hanno contribuito a consolidarne il percorso artistico.

I talent show e la finale sfiorata a “The Voice Generations”

Nel corso degli anni, Antonio Marino è apparso in alcuni dei principali programmi musicali italiani, tra cui X Factor Italia, The Voice of Italy e All Together Now Italia.

Nel 2026 è tornato sul piccolo schermo grazie a The Voice Generations, partecipando in coppia con Flora Donzelli, giovane artista già finalista di Italia’s Got Talent. La coppia ha conquistato il pubblico e i coach del programma arrivando sino alla finalissima, ad un passo dalla vittoria.

La malattia, la rinascita e il ritorno alla musica

Uno dei capitoli più intensi della vita di Antonio Marino arriva dopo la partecipazione a The Voice of Italy nel 2018.

L’artista ha infatti affrontato un carcinoma tiroideo in stadio avanzato, seguito da un lungo percorso di cure e riabilitazione vocale.

Negli anni successivi ha vissuto anche una profonda trasformazione fisica grazie a un intervento di chirurgia bariatrica. Questo cambiamento ha avuto effetti concreti anche sul piano professionale, consentendogli di affrontare nuove sfide e ampliare le proprie opportunità artistiche.

Oggi, tra musica, attività di vocal coach e collaborazioni con realtà teatrali, Antonio Marino continua il suo percorso con uno sguardo rivolto al futuro. E Musica Lontana rappresenta il primo passo di questa nuova fase.