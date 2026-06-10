10 Giugno 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
10 Giugno 2026

Antonio Marino: “Musica Lontana” è il nuovo singolo dopo “The Voice Generations”

Il cantautore pubblica un brano nato da un episodio di vita reale e da una ritrovata voglia di leggerezza.

News di Fabio Gattone
Antonio Marino inizia un nuovo capitolo artistico con il brano "Musica Lontana"
Condividi su:

Antonio Marino pubblica il singolo Musica Lontana, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 giugno 2026. Il cantautore, attore e vocal coach è reduce dall’esperienza a The Voice Generations; e torna con un brano che apre un nuovo capitolo della sua vita artistica.

Musica Lontana, accompagnato dal videoclip ufficiale visibile su YouTube, racconta un episodio di vita reale che si trasforma in un momento di riflessione sulla leggerezza e sugli imprevisti quotidiani.

“Musica Lontana”, il nuovo capitolo artistico di Antonio Marino

La canzone nasce da una giornata al mare vissuta dall’artista tra rumori, voci e incontri inaspettati.

“Avevo le mie cuffie e cercavo di dormire, sognando una spiaggia deserta dove riuscire finalmente a rilassarmi. Alla fine, però, ho passato la giornata a parlare con tutta la spiaggia. Ho capito che spesso non arriva ciò che pensiamo di volere, ma ciò di cui abbiamo davvero bisogno. E forse io avevo bisogno proprio di leggerezza”, racconta Antonio Marino.

Il risultato è un brano dal testo diretto e immediato, sostenuto da una melodia che unisce influenze salsa e reggaeton senza allontanarsi dalle sonorità mediterranee che da sempre caratterizzano il suo repertorio.

Antonio Marino pubblica "Musica Lontana" dopo "The Voice Generations"

Dal teatro alla televisione: il percorso di Antonio Marino

Originario di Pozzuoli, Antonio Marino ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, teatro e televisione.

Tra le esperienze più importanti figurano produzioni teatrali di successo come C’era una volta… Scugnizzi al fianco di Sal Da Vinci e Il Pianeta Proibito con Lorella Cuccarini, spettacolo diretto da Luca Tommassini.

Parallelamente ha partecipato a diversi festival musicali internazionali rappresentando l’Italia e ottenendo riconoscimenti che hanno contribuito a consolidarne il percorso artistico.

I talent show e la finale sfiorata a “The Voice Generations”

Nel corso degli anni, Antonio Marino è apparso in alcuni dei principali programmi musicali italiani, tra cui X Factor Italia, The Voice of Italy e All Together Now Italia.

Nel 2026 è tornato sul piccolo schermo grazie a The Voice Generations, partecipando in coppia con Flora Donzelli, giovane artista già finalista di Italia’s Got Talent. La coppia ha conquistato il pubblico e i coach del programma arrivando sino alla finalissima, ad un passo dalla vittoria.

La malattia, la rinascita e il ritorno alla musica

Uno dei capitoli più intensi della vita di Antonio Marino arriva dopo la partecipazione a The Voice of Italy nel 2018.

L’artista ha infatti affrontato un carcinoma tiroideo in stadio avanzato, seguito da un lungo percorso di cure e riabilitazione vocale.

Negli anni successivi ha vissuto anche una profonda trasformazione fisica grazie a un intervento di chirurgia bariatrica. Questo cambiamento ha avuto effetti concreti anche sul piano professionale, consentendogli di affrontare nuove sfide e ampliare le proprie opportunità artistiche.

Oggi, tra musica, attività di vocal coach e collaborazioni con realtà teatrali, Antonio Marino continua il suo percorso con uno sguardo rivolto al futuro. E Musica Lontana rappresenta il primo passo di questa nuova fase.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Tiziano Ferro canta al microfono durante il concerto a San Siro 1

Tiziano Ferro a San Siro è la rivincita di un hitmaker troppo e ingiustamente criticato
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 2

Geolier debutta a Termoli: due ore e mezza di show e una scaletta da record
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 3

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 4

Eros Ramazzotti a San Siro: la scaletta del concerto e gli ospiti
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 5

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 6

Irama a San Siro, conto alla rovescia per il live più importante della carriera
Cesare Cremonini sul palco con la chitarra durante il Cremonini Live26 7

Cremonini Live26 al via dal Circo Massimo: il concerto diventa uno speciale Rai 1 con Jovanotti, Elisa e Carboni
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 8

Max Pezzali, la scaletta del tour Stadi 2026 dopo la data zero
Achille Lauro tour 2026 2027 date concerti stadi 9

Achille Lauro, da Amor a Incoscienti giovani: la scaletta del tour
Roma in Musica debutta nella Capitale 10

Daniele Silvestri guida Roma in Musica: sette giorni di eventi gratuiti nella Capitale

Cerca su A.M.I.