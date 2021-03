Videointervista a Roberto Casalino dal Festival di Sanremo 2021

Roberto Casalino Sanremo 2021

Roberto Casalino è una delle penne più importanti degli ultimi 15 anni. Il cantautore ci ha regalato dei brani davvero indimenticabili e che nel tempo hanno anche conquistato il palco del Festival di Sanremo.

Lo scorso anno il brano Dov’è (da lui firmato insieme a Davide Simonetta e Francesco Sarcina) e interpretato da Le Vibrazioni ha ottenuto un ottimo quarto posto.

L’artista per la prima volta prese parte alla kermesse come autore nel 2012 per il brano Per Sempre portato in gara da Nina Zilli, anche se in precedente cercò di prendervi parte in veste di cantautore.

Sicuramente la sua partecipazione più fortunata risale al 2013, quando firmò L’Essenziale per Marco Mengoni.

Quest’anno il cantautore ha scritto insieme a Dario Faini e a Francesco Renga il pezzo Quando trovo te che l’artista bresciano porta in gara. Non è la prima volta che Roberto firma un pezzo al Festival per l’ex cantante dei Timoria. Nel 2014 scrisse per lui A Un Isolato da Te.

Nei giorni scorsi l’artista ha reso disponibile il videoclip del brano Ti porto a cena con me, originariamente scritto per Giusy Ferreri e in gara al Festival 2014 (ne abbiamo parlato Qui).

VIDEOINTERVISTA A ROBERTO CASALINO SANREMO 2021