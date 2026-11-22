Cosmo non sarà in gara a Sanremo 2027, e al nuovo direttore artistico chiede una visione tosta. Venerdì 20 novembre, al Corriere della Sera, alla domanda su un suo debutto al Festival, ha risposto: “Sarò in tour, quindi no. Ma sono curioso di vedere cosa farà De Martino”.

Poi il cantautore ha detto cosa si aspetta da Stefano De Martino: “Un direttore artistico dovrebbe avere una visione tosta, che punti sulla qualità e su una proposta innovativa, non essere cerchiobottista e fare le quote”.

Cosmo ha chiuso con un consiglio: “Bisognerebbe scegliere chi ha qualcosa da dire oggi e non tirare fuori dalla naftalina gente vecchia per accontentare tutti. Magari lui ce la fa”.

L’idea di accontentare tutti De Martino l’ha già scartata lunedì 16 novembre, alla Milano Music Week, spiegando perché i posti da scegliere sono 23: “Con 30 artisti si può accontentare tutti, con 23 devo pensare di accontentare solo il pubblico”. Nella stessa occasione ha promesso in gara “nomi meno conosciuti”, che però “avranno un grande brano”.

Sulle quote rosa De Martino è tornato in questi giorni al podcast Pezzi – Dentro la Musica di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Alla domanda se nel Festival numero 77, le gambe delle donne nella smorfia, ci saranno più artiste, ha scherzato sui “millepiedi” e poi ha chiuso: “C’è chi ci deve essere”.

Era la linea già fissata il 21 settembre, alla presentazione del regolamento: “L’idea delle quote un po’ mi stucca, sinceramente”, aveva detto il direttore artistico, perché “comandano le canzoni”.

Il tour di cui parla Cosmo è Il fiore del futuro Club Tour 2027, tredici concerti dal 29 gennaio al 27 febbraio. Nei giorni del Festival, dal 16 al 20 febbraio, il calendario però è fermo: dopo l’Estragon di Bologna il 14 febbraio, il cantautore tornerà sul palco il 22 all’Atlantico di Roma.

Quelle date accompagnano Il fiore del futuro, l’album uscito lo stesso venerdì per Columbia Records/Sony Music Italy/42Records, che il cantautore ha raccontato nella nostra intervista.

Il no di Cosmo è la 64ª dichiarazione raccolta nella nostra pagina su chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027. Il cast dei Big lo annuncerà De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1.

Foto di Matteo Strocchia e Marco Servina