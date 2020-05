Pagelle nuovi singoli 8 maggio 2020 a cura di Fabio Fiume.

Con questa settimana dichiaro UFFICIALMENTE chiusi i giudizi su canzoni che riguardano il Covid, l’Italia che deve combattere, noi che ci dobbiamo unire, i dottori, gli “andrà tutto bene” e cose del genere.

Dalla prossima, e mi rivolgo a tutti i promoter ed agenti, non vi sprecate proprio a mandarmi questi pezzi, perché alla prima parola che li mi conduce col pensiero, cancello la digitale.

Credo dopo 10 settimane, di essere arrivato allo stremo delle forze; non ho più parole per argomentare la cosa e, fatto increscioso, per ribadire quanto la maggior parte di queste canzoni siano davvero brutte.

Ed agli artisti che ancora devono prodursi in uno di questi brani, voglio dire di non sentirsi in obbligo, nessuno vi chiede di cantare della cosa, del nemico invisibile, o della speranza della ripresa.

E se proprio pensate di sentirne il bisogno, abbiate almeno il coraggio verso voi stessi, se ciò che avete composto non è all’altezza, di non pubblicarlo. Perché sempre nella sincerità con cui svolgo il mio lavoro, ad oggi, così su due piedi, a parte il pezzo di Ermal Meta, quello di Concato ascoltato oggi e nel suo assolutamente centrato, quello del giovane Icaro, davvero bello e sensibile, e quello di Elisa con Tommaso Paradiso, orecchiabile e davvero speranzoso ( ma che non ho inserito mai nelle pagelle perché non mi è arrivato ) io di cose salvabili ne ho sentite davvero poche. Quindi ADESSO BASTA!

E dopo questa premessa partiamo ricordandovi che quel che leggerete è il parere del solo Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

33 – Ho ucciso la trap

Con un passato particolare 33 è sicuramente figlio della musica di oggi e ci gioca; la modalità dance con cui è prodotta la base, con un fare che se fosse giusto un po’ più cupo non sfigurerebbe come dub, aiuta un testo scandito bene, non confuso di effetti.

Il pezzo tutto sommato c’è e proprio per il suo contenuto potrebbe trovare uno spazio importante dal punto di vista promozionale.

Sei +

Paolo Belli – Ci baciamo tutta la notte

Fuori in realtà da un paio d’anni, solo adesso questo pezzo viene lanciato in radio. Belli fa Belli, non regala novità pur avendo un merito e cioè quello di essere sempre molto convincente con le tematiche orchestrali, portatrici sane di swing, jazz, be bop e perché no, di cabaret. Sufficiente nel suo, senz’altro.

Sei

Caravaggio – Gli impressionisti

In certe sfumature vocali Caravaggio mi ricorda Niccolò Fabi, soprattutto quando indurisce la voce provando a salire, prima di cadere in falsetto.

Sembra avere qualcosa da dire, a prescindere dai gusti, sia musicalmente che a livello di testo, dove un bisogno sentimentale si confonde con quello dell’arte, che la vita sa renderla più preziosa, più degna, più vita.

Sei ½

Fabio Concato – L’umarell

Canta in milanese qui, concedendosi solo un brevissimo passaggio in italiano l’elegante Concato, un brano che dedica agli italiani tutti, soprattutto quelli che se ne sono andati in questo periodo senza avere nemmeno un bacio o una carezza d’addio.

Indubbiamente ispirato nella melodia, ma questa non è mai stata una novità per lui, è da tempo fuori dal concetto di brano che può piacere alle radio… o forse non ci ha mai davvero badato. Però se chiudi gli occhi, pur senza capire cosa dice, la sua voce, il suo pezzo, lo ascolti.

Sette

Francesco dal Poz – Cerco casa

Scrittura ed interpretazione molto istintiva, racconta qui l’osservare la persona che ami, il pensare costantemente a lei.

Un po’ datata la modalità soffiata nel cantare nelle strofe, e qualche ingenuità nel testo, ma tutto sommato il brano, pur non passando alla storia, si lascia ascoltare.

Sei

Esc – Via delle palme

Una canzone che racconta dell’Estate, di quel che solitamente ci appresteremo a fare da qui a qualche settimana al massimo.

Certo quest’anno è tutto da vedere, però se non altro il senso positivo che l’estate dovrebbe portare Esc prova a donarcelo. Un po’ troppo Britti in più di un particolare, soprattutto nelle note lunghe però.

Cinque ½

Maki Ferrari – Latte e biscotti

In alcuni approcci vocali c’è qualcosa di Levante, che non si riconosce nello stile però. Il pezzo di Maki è comunque per altre situazioni assolutamente interessante.

E’ un easy elettronico non stupido, che si rifà molto ad alcune cose anni 90, con uno special che raccoglie una nuova energia per l’ultimo inciso che gioca di pausa e poi riparte convinto.

Sei ½

Gipsy Fiorucci – Protagonista

Voce molto tosta, ruvida, che cammina su territori più maschili.

Anche il brano è abbastanza un muro, contro cui sbatti contro, sia per testo che parla di paure, di continuare a sognare, che per arrangiamento che è pesante e non riesce a snellire il tutto, che in alcuni momenti, soprattutto sugli acuti, diventa troppo un mattone.

Quattro

Pietro Gandetto – Ogni notte

Impostazione vocale con tendenza lirica, cammina così su un terreno che conosciamo benissimo e che ha già i suoi esponenti più o meno validi.

Questo non vuol dire certo che non possano esserci dei nuovi propositori di questo stile, ma se non altro dovrebbero dire qualcosa di diverso musicalmente oppure, in maniera molto cinica, arrivare quando la stella di qualcuno di quelli che già ci sono sta finendo di brillare per prenderne il posto, ma adesso… non solo i tempi per questa eventualità non sono ancora maturi, ma il brano in sé non dice nulla di diverso, di nuovo.

Quattro ½

Jenni Gandolfi – Un grido sottovoce

Anche questo brano parla del momento che viviamo. Non discuto chiaramente il testo che è fatto di frasi giuste, qualcuna un po’ prevedibile, qualche altra finanche originale.

Ma la forma canzone qui proposta non può avere alcuna ambizione di fare strada mediatica perché, fondamentalmente, è più vicina, come concezione, ad una creazione da oratorio.

Quattro

Geddo – Parlandone da vivo

Un rock con qualche piccola propensione blues alla base di questo pezzo che arriva un po’ ubriaco nell’interpretazione di Geddo che prova a raccontare chi ci sta accanto, che talvolta ha un mondo che noi non ci sprechiamo a guardare, per poi accorgercene quando è tardi.

Testo ed interpretazione vanno di pari passo. Un po’ complicato pensare faccia breccia sulle radio, ma può fare la sua strada.

Sei

Googa – Lupo mannaro

Il registrato di questa canzone sembra preso in live, perché i suoni non sono né ovattati, né ben separati come in studio.

Della scrittura è interessante che, mentre appoggia, un attimo dopo sfugge dalle tematiche o risoluzioni più pop, avvicinandosi invece ad un linguaggio melodicamente più internazionale.

Sei ½

Icastico – Alcolico

Troppo volutamente carica, con qualche passaggio di testo non certamente apprezzabile. Lui ha un fare nel cantare che riprende molto dal passato e questo tipo di canzone gli permette di sicuro di arrivare preciso nelle intenzioni.

La canzone però è una sorta di scarto di Max Gazzè, privato dell’ironia ed incattivito più di una iena che non è riuscita a portar via la carcassa alla leonessa.

Quattro

Incubo – Preso bene

Più di un cambio d’intenzione in questo brano, rap su pulsazione bella accelerata che diventa poi cantato, con anche raddoppi vocali pur flebili, eppure giusti nei punti in cui vengono inseriti.

E mentre ascolto penso ai due Zero Assoluto, combinati in un’unica persona, che hanno messo a segno una discreta canzone nuova .

Sei +

Daniele Isola – Samurai

Suoni un po’abusati e ridondanti, per un pezzo che scorre via senza troppo impegno, buttato un po’ lì, con un testo leggerotto ed un cantato che non decolla, senza punti di forza in una voce sicuramente non tecnica ma non così personale o dal colore particolare da poterne fare a meno.

Quattro

ItalianAllStars 4 Life

Ora, detto che chiaramente il progetto è nobile, che è stato realizzato alla lontana, e che io per primo andrò ad acquistare e dovete farlo tutti, bisogna che sia onesto, anzi sincero proprio, come mio mestiere m’impone: questo pezzo è ignobile!

Non il pezzo in sé, che è chiaramente intoccabile, pur se onestamente poco originale come scelta, ma l’insieme proprio.

Se dovessi giudicare lo stato della nostra musica da ciò che ascolto qui, da come sono calibrati alcuni interventi, ( si salvano in pochissimi ) direi che sta messa proprio male.

Quattro e come direbbe Amadeus dopo averci pensato un po’, si lo confermo, Quattro proprio.

Joey & Achille Lauro – Dovrai

Con una propulsione rock, su un arrangiamento più da studio, questo pezzo da una bella marcia in più alla carriera di Joey, aprendole con un po’ di fortuna anche le porte delle radio, grazie anche alla presenza di Lauro, che nella sua scoordinazione vocale, riesce sempre a trovare il mood giusto per stare dentro alle canzoni.

Sette

Francesco Lippelli – Moon dust

In genere decido di non “pagellare” mai i brani solo strumentali. Stavolta faccio un’eccezione perché, fatto partire il pezzo, non mi veniva di stopparlo, anzi mi maturava alla fine voglia di riascoltarlo. Mi comunica pace, calma, pensiero.

Senza Voto

LowLow & Holden – Mondo sommerso

Trova una chiave melodica LowLow e la cosa gli fa assolutamente bene.

Ne giova lo spessore della sua musica che si allontana dagli schemi soliti dello stile che lo ha rivelato e trova persino qualche accento soul nel inciso dal buon colore nero. Bene, molto bene.

Sette ½

Luci – La semplice volontà

Voce particolare, precisa, pulita, ma al servizio di una canzone che, a parte lo stile indubbiamente personale, si brucia in un inciso dove, al guadagno di una minima ritmica, si perde con un fare “litanioso” , che non impedisce certo agli sbadigli di farsi strada. Fine affrettata.

Quattro

