Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 2 agosto

E Agosto arrivò. Se non fosse il caldo a tenercelo ben presente ci pensa anche la musica, con le sue uscite ridotte al minimo sindacabile. Così anche Da Oggi In Radio dopo i nuovi singoli di questa settimana si congeda da voi ed io con lei ovviamente.

Ma non temete, giusto il tempo di rifiatare un po’ ed a fine Agosto sarò nuovamente pronto per affrontare con voi una nuova stagione di musica. Per il momento buona lettura e … buone vacanze!

Si ricorda che per le recensioni che seguono si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Partiamo subito con le recensioni dei nuovi singoli in uscita oggi, 2 agosto.

32 Agosto – Io sono Mark Caltagirone

E basta! Sarebbe più tollerabile la carta vetro sui genitali!

Due

Alfa & Yanomi – Cin cin

Arriva da Genova Alfa ed è già da un po’ che questa canzoni ha conquistato l’attenzione mediatica. Solo adesso però esce in radio. E’ un modo personale di scrivere, che mi ha ricordato un po’ il romano ClaVdio venuto fuori qualche mese fa. Tutto è accarezzato, il pop, il rap, il cantautorato più classico, ma nessuna delle tre matrici è affrontata di pieno petto. Stili diversi quindi che però rendono il pezzo molto vario e con diversi cambiamenti, tanto che lo segui, ascolti per capire dove andrà a parare.

Sei+

Andrea Annecchini – Anime a metà

Chitarra, voce, qualche effetto e poco altro. E’ strano che questa canzone non abbia batteria. Il ritmo viene dato dalla chitarra stessa. Questa cosa rende il brano poco classico quando invece aveva tutti i canoni per esserlo, sia per costruzione che per testo, abbastanza generico e non certo innovativo. Nell’insieme però ne esce curiosa e di questi tempi non è poco.

Sei

Emiliana Cantone – Storie piccerelle

Con questo brano la brava Emiliana dimostra di essere un po’ troppo legata al palo della tradizione; non c’è evoluzione, c’è la concessione a parti recitate che fanno molto vecchia idea di un certo tipo di canzone napoletana. La vocalità è bella ed espressiva, ma questo si sa. Ma la canzone che fa la differenza quando arriva?

Quattro

Carmen – Male innamorata

La base è prettamente dance e non si capisce perché il piglio interpretativo della nostra è invece più spostato verso il rock; le cose per altro non si sposano bene perché la base non è abbastanza potente per restare alla pari della spinta vocale. “A chi mi ama e poi va via, dedico la mia pazzia…” se voleva essere una frase ad effetto posso dire boh? Ah Carmen non è quella di Amici eh!

Quattro

Cento Cento Cento – Mica la Luna

Un po’ Il Genio a cui però la base l’ha realizzata Gazebo e direttamente nel 1983. “Chi parla poco non ha voglia di rischiare…” è la frase di questo testo più interessante. Per il resto non è che si capisca molto, è tutto un po’ non sense. Non resta granché anche perché spreca l’inciso con un “ ah ah ah ah” da disco incantato.

Quattro ½

Electric LadyLand – Il profumo dell’estate

Musicalmente interessante, sia per arrangiamento in cui tornano a sentirsi strumenti veri, con un po’ di vibrazioni jazz, ma il testo è di una banalità disarmante, con un insieme di frasi fatte o dalla dirittura d’arrivo prevedibile come il ripetersi del calendario. Voce rassicurante che da la sensazione di potere essere molto più ampia di quello che si può ascoltare in questo brano.

Cinque

Fabbrix – Senza lavorare

Motivo trito e ritrito, di quelli che potrebbe stare tranquillamente stare nelle discografia di Giusy Ferreri o di Baby K. E si parla ovviamente di social, si citano pezzi famosi da Vamos a Bailar a La vida loca. Insomma il trionfo della futilità.

Tre

Ivan Granatino – Ammò si ‘o core mio

Sicuramente tra gli artisti partenopei Granatino è quello con l’occhio costantemente proteso verso cosa succede in musica al di là dell’oceano. Da un annetto è in fissa con il reggaeton e tutte le sue variabili, come il mondo intero del resto, e le affronta con padronanza d’intenzioni, anche se spersonalizzandosi un po’. Qui gioca tra napoletano e lingua nazionale, riuscendo a rendere la linea di demarcazione che separa Napoli dal LatinoAmerica quasi trasparente.

Sei+

Thomas Libero – Nella notte

E’ tutto un po’ vecchio e mi lascia indeciso se pensare alle sigle di un cartone animato d’azione o quei film anni 80 sulla tipologia di Rocky, Rambo, Over The Top… insomma Stallone’s style. Tutto poi arriva alle orecchie in forma flat e se vuoi essere rock è invece il caso che tu faccia rumore e sappia pure farlo.

Quattro

Max Mangani – Privè

Il privè di alcuni locali per taluni è qualcosa di sordido, dove cercare di dare sfogo alla lussuria più incontrollata pagandosi uno spazio dove, qualora anche visti si è giustificati perché hai pagato per esser lì. Per qualcuno però può essere invece l’unico modo di trovare l’amore, qualcuno che ha qualche problema per cui non è facile non doverselo comprare. Il tutto viene proposto su una sorta di musica da carosello di piazza, di quelli antichi, coi cavalli, magari qualcuno anche difettoso attorniati di zucchero filato e pop corn. Il racconto ci sta, la canzone però non è granché riuscita, risultando più che vecchia proprio vetusta, anche se l’artista reduce da gravi problemi vocali è ammirabile e prova a fare il suo.

Quattro

Ntò & Nicola Siciliano – Famoso

Sicuramente più pulito questo singolo di Ntò che, raggiunta una popolarità nazionale, si produce in un brano che possa risultare comprensibile anche lontano dalle mura amiche. Per pulizia parlo proprio di sound: ci sono meno ombre, momenti noir, lasciati per lo più all’ospite. Base essenziale e funzionale.

Sei ½

Random – Chiasso

Sta già ottenendo consensi streaming prima ancora di approdare in radio. Ed effettivamente, pur non raccontando musicalmente nulla di nuovo, questo pezzo comunica un senso malinconico insolito per il mondo rap/trap, restando pulito eppur diretto nel linguaggio. La voce è in più punti lavorata, però ben interpreta il sentimento che il testo racconta, con la giusta credibilità.

Sei ½

Renzo Rubino – Dolcevita

C’è il sentore di They Don’t Care About Us di Michael Jackson nella partenza e nelle prime battute di questo ritorno di Rubino, che è sempre interessante nella cose che decide di raccontare, non sempre però nell’imbastimento canzone. Il suo metodo è sempre lo stesso: strofe che devi seguire quasi come se le recitasse, con piglio talvolta ironico, altre drammatico ed incisi in cui rivela un senso melodico che in pochi hanno, spesso anni 60 nelle evocazioni. Qui racconta della sua Puglia, che sembra vivere anni da Dolcevita ma senza perdere quella naturalezza ruspante dell’estremo sud. Dove stava sta, insomma.

Sei

Scapigliati – Ciliegie

La scrittura di Scapigliati è ben definita e gode di elementi e struttura pop, pronti a diventare un rock fm di facile presa. Qui parla delle ciliegie come se queste fossero una sorta di simbolo dell’amore, anche se non si capisce nel testo se quest’amore lui lo voglia o meno. Da affinare, ma la base c’è.

Sei =

Emilio Spataro – A 100 e 6

A 100 e 6 sta per A106, la famosa statale jonica che unisce Reggio Calabria a Taranto. E’ davvero una stradaccia che costeggia il mare, che passa per diversi centri abitati, con le rotonde, la gente che attraversa con la spesa, gli autovelox, tanto che finisce che per fare anche 100 km ci puoi impiegare ore. Sapendo tutto questo puoi sorridere ascoltandola, ma considerandola come un pezzo di cabaret, non certo come una canzone. Se però questo non lo sai, puoi solo chiederti: ma perché? Io che lo so però mi chiedo ma perché lo stesso!

Tre

Fiamma Velo – Summer sea

Viene annunciata in radio ma è chiaro che un brano come questo, solo pianistico, può essere utilizzato solo in momenti particolari nelle programmazioni e magari per stralci e non intero. Ma se della radio non vene frega nulla, al di là del chiedervi perché mi state leggendo, vi consiglio di prendere questa meraviglia, stendervi sul divano con le mani sotto la testa e di ascoltare guardando il soffitto. Sono sicuro che ci vedrete ciò che desiderate.

Senza Voto, ma bello bello.